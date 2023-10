Gina-Lisa Lohfink überrascht: So lautet ihre eiserne First-Date-Regel!

Auffassungen, wie ein Rendezvous ablaufen sollte, hat die TV-Bekanntheit sehr wohl. "Mein perfektes Date ist für mich immer in einem Restaurant, schön mit Kerzen und so. Bisschen romantisch. Das mag ich!", so die 37-Jährige.

Küssen ist für Gina-Lisa ein wichtiges Kriterium bei der Partnersuche. © Instagram/Screenshot/ginalisa2309

Ob sie sich mit einem Date-Partner überhaupt gemeinsam an einen Tisch setzt, weiß die Hanauerin dabei ziemlich fix.

"Ich denke, wenn ich schnell merke, dass es nicht passt, würde ich auch schnell gehen. Man muss ja nichts künstlich in die Länge ziehen. Da ziehe ich lieber die Reißleine. Ich wurde noch nie sitzen gelassen, ich war eher die, die geflüchtet ist", gibt sie ehrlich zu.

Eine geradezu eiserne Dating-Regel bei ersten Treffen hat Gina-Lisa außerdem - sie möchte keine Kohle von einem Kerl! "Beim ersten Date würde ich selber zahlen, selbst ist die Frau. Es ist zwar schön, wenn der Mann zahlt, das gehört sich eigentlich so, aber in der heutigen Zeit, weiß man nicht so richtig, die Kerle sind nicht mehr so wie im Hollywood-Film. Ich will mich auch nicht unterordnen. Wie gesagt: Ich kann mein Essen selbst bezahlen", führt sie ihre klaren Prinzipien aus.

Wir drücken der Hessin weiter kräftig die Daumen, dass auch sie irgendwann den passenden Mann für ihr aufregendes Leben findet.