Gina-Lisa Lohfink zeigt neue Tattoos und verrät noch viel mehr

"Schaut mal, wie schön es geworden ist", freute sich Gina-Lisa Lohfink (38) über ihre beiden neuen Tattoos. © Montage: Screenshot/Instagram/ginalisa2309

Am gestrigen Montagnachmittag wandte sich die 38-Jährige aus ihrer privaten Wohnung in Rödermark bei Frankfurt am Main mit zwei Storys an ihre Fans.

Mit dem schriftlichen Kommentar "Home Session, lets go" zeigt das Model zunächst das Handwerkszeug eines Tätowierers, danach spricht Gina-Lisa direkt in die Kamera ihres Smartphones. Sie habe heute bei sich zu Hause eine Tattoo-Session gehabt, verkündet die 38-Jährige mit einem strahlenden Lächeln.

"Schaut mal, wie schön es geworden ist", freut sich die Reality-Darstellerin und präsentiert ihre Schultern, die mit zwei frisch gestochenen Hautbildern verziert sind.

"Engelchen und Teufelchen, wie's so im Leben ist, immer einer redet gut, einer redet schlecht", frohlockt Gina-Lisa. Gleichzeitig ist zu sehen, dass die Engelsfigur und die Teufelsfigur von ihrem Erscheinungsbild her unverkennbar an den Stil der aus Japan stammenden "Hello Kitty"-Figuren angelehnt sind.

"Ich bin für Team Gut", fügt die 38-Jährige hinzu und freut sich erneut, ihre neuen Tattoos seien "sehr schön geworden".