Gina-Lisa Lohfink liebt eine Frau! Doch die Beziehung kriselt

Gina-Lisa Lohfink liebt eine Frau: In der VOX-Sendung "Wo die Liebe hinfällt" präsentiert sich die 38-Jährige erstmals zusammen mit ihrer Partnerin Missy.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Rödermark - Model und Reality-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink (38) ist in festen Händen: Schon seit einiger Zeit ist sie mit der Bürofachfrau Missy aus Weinheim liiert. In der Dokumentation "Wo die Liebe hinfällt" (VOX, 10. Januar, 20.15 Uhr) präsentiert sich das Paar erstmals der Öffentlichkeit.

Sie sind ein Paar: Die 34-jährige Missy (l.), trat schon bei "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" auf, Gina-Lisa Lohfink (38) ist aus zahlreichen Reality-Shows bekannt. © RTL Spätestens seit der Doku-Soap "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" im vergangenen Jahr war klar, dass die Reality-Darstellerin nicht nur Männer interessant findet. Bereits seit mehr als einem Jahr ist die 38-Jährige mit der 34-jährigen Missy zusammen. Die beiden Frauen haben sich über Instagram kennengelernt, wie in der VOX-Sendung verraten wird. In Wiesbaden hatten sie demnach ihr erstes Date. Danach sei dann "eins nach dem anderen gekommen", und so wurde aus ihnen ein Liebespaar, verrät Gina-Lisa. Sie und Missy ("Take Me Out - Girls, Girls, Girls") verbrächten "jeden Tag von morgens bis abends" zusammen. Auch begleite ihre Freundin sie bei ihren Jobs und Auftritten. Gina-Lisa Lohfink Gina-Lisa Lohfink hat neuen Job und möchte sich nicht mehr "ausziehen" Die ehemalige "Adam sucht Eva"-Kandidatin aus Rödermark bei Frankfurt am Main räumt offen ein, dass sie "schon immer an Männern und Frauen interessiert" sei. In ihrem privaten Umfeld sei das auch schon lange bekannt. Durch die Beziehung mit ihrer Freundin führe sie nun ein deutlich ruhigeres Leben als früher. Auch trinke sie keinen Alkohol mehr. Das Paar möchte zusammenziehen.

Gina-Lisa: "Ich will Liebe, und ich will einfach Zuneigung"

In der VOX-Dokumentation "Wo die Liebe hinfällt: Jedes Paar ist anders" treten die beiden Frauen erstmals als Paar öffentlich auf. © RTL Doch in der Beziehung der beiden Frauen gibt es auch Probleme, wie in der VOX-Doku deutlich wird: Gina-Lisa Lohfink wünscht sich mehr Aufmerksamkeit und Komplimente sowie mehr Einfühlungsvermögen von ihrer Freundin. In einem Interview räumt die 38-Jährige dann ganz offen ein, dass die Beziehung in der Krise sei: "In den letzten Wochen ist einfach alles nicht mehr so rosig." Dies tue ihr weh. Zum Ende der Dokumentation eskaliert die Situation: Das Paar hat Streit! "Ich will einfach ein Gefühl haben, ich bin angekommen! Ich will Liebe, und ich will einfach Zuneigung!", sagt Gina-Lisa unter Tränen. "Dann muss man sich auch dementsprechend benehmen!", erwidert Missy. Gina-Lisa Lohfink Nächste Liebes-Pleite für Gina-Lisa: Reality-Blondine ist Single und macht böse Andeutung Wie der Streit endet, bleibt offen. In einer weiteren Episode von "Wo die Liebe hinfällt" soll mehr verraten werden.