Heftige Betrugsvorwürfe gegen Gina-Lisa Lohfink: Darum geht's!

Burkhard Benecken (47) vertritt Gina-Lisa Lohfink (36) bei rechtlichen Angelegenheiten. So auch im Fall gegen den Käufer ihres Mercedes C63 AMG. © Kay Nietfeld/dpa

Doch wie fand der Käufer überhaupt heraus, dass hier offensichtlich absichtlich gepfuscht wurde?

Ganz einfach: Bei einem Besuch in einer offiziellen Mercedes-Benz-Niederlassung wurde im Rahmen der Instandsetzung des Fahrzeugs alles geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der Kilometerstand eigentlich viel höher sein müsste. Gleich mehrere Zehntausend Kilometer sollen unterschlagen worden sein.

Gegenüber der "Bild" äußert sich Gina-Lisa zu den massiven Vorwürfen: "Ich bin entsetzt: Weder habe ich an meinem alten Auto manipuliert, noch hatte ich Kenntnis von irgendwelchen Unstimmigkeiten. Ich weiß doch noch nicht mal, wo man den Kilometerstand abliest. Bei einem solchen Auto schaut man doch nicht nach dem Kilometerstand, sondern nach der Geschwindigkeit. Ich bin doch keine Kfz-Mechanikerin."

In der offiziellen Schadens- und Reparatur-Historie von Mercedes wurde demzufolge bereits im August 2018 ein Kilometerstand von mehr als 100.000 vermerkt. Bei relativ neuen Fahrzeugen wie in diesem Fall können die wahren Kilometerstände neben dem Tacho auch in weiteren Steuerelementen oder eben durch Scheckheft-Einträge nachvollzogen werden. Dumm gelaufen also!