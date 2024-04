Kohle-Prozess um Gina-Lisa und ihren Ex-Freund: Es flossen viele Tränen!

Frankfurt am Main - Die Gerichtsverhandlung zwischen Gina-Lisa Lohfink (37) und ihrem Ex-Freund Christopher E. (33) dauerte nicht lange, war für TV-Bekanntheit allerdings überaus emotional.

Nach dem aufregenden Prozess musste Gina-Lisa Lohfink (37) erst einmal wieder zur Ruhe kommen, wie sie auf Instagram mitteilte. © Screenshot/Instagram/ginalisa2309

Gerade einmal 40 Minuten soll laut "Bild" Gina-Lisas Auftritt vor dem Frankfurter Landgericht im Streit mit ihrem Ex-Partner gedauert haben. Es geht um 20.000 Euro, die Christopher E. von ihr einfordert und sie deshalb verklagt hat. Jene Summe hatte er ihr gegeben, damit die Blondine die Restschuld ihres Mercedes-AMG begleichen konnte.



Hinsichtlich des Geldes gab es nun allerdings "Meinungsverschiedenheiten", ob es sich dabei um eine Schenkung oder nur um ein geliehenes Darlehen handelt.

Im Gerichtssaal liefen der Reality-Queen bei ihrer Befragung die Tränen - sie fühlte sich sichtlich unwohl! Lohfink habe ihrem Ex-Partner einen Vertrag über das Darlehen angeboten. Doch die "eheähnliche Beziehung" schien solch ein schriftliches Abkommen überflüssig zu machen.

Gegenüber der "Bild" erklärt sie später: "Es hat mit weh getan, ihn zu sehen. Wir hatten ja auch eine schöne Zeit. Wenn dann Schluss ist und jemand so eklig ist. Er hat mir das Geld gegeben, warum möchte er es jetzt zurückhaben? Wenn du etwas gibst, gib es gerne!"

Dann führt sie weiter aus: "Ich sehe in niemanden etwas Böses. Ich muss besser auf mich aufpassen. Ich wollte nicht, dass der Streit an die Öffentlichkeit kommt. Alle denken immer, Menschen in unserer Branche sind super reich. Aber es gibt Monate, da weißt du nicht, wie du deine Rechnungen bezahlst. Es ist oft mehr Schein als sein."