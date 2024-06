Verrückte Idee: Gina-Lisa Lohfink lässt Fans und Fremde jetzt ganz nah an sich ran!

Rödermark - Clevere Geschäftsidee oder Bankrotterklärung? Gina-Lisa Lohfink (37) hatte jetzt einen ganz besonderen Einfall, für den sie ihr persönliches Eigenheim an Fans und Fremde vermietet.

Gina-Lisa Lohfink (37) macht aus ihrer privaten Wohnung jetzt eine Promi-Pension. © Montage: Screenshot/Instagram/ginalisa2309

Für stolze 315 Euro die Nacht kann man nun in der Wohnung der Reality-Queen residieren. "Mich gibt es hier natürlich nicht inklusive. Nur meine tolle Wohnung. Das ist ja klar", erklärt sie während ihrer letzten Vorbereitungen gegenüber der Bild.

Teuer ist solch eine Übernachtung in den Promi-Gemächern auf jeden Fall, aber laut Gina-Lisa gibt es dafür gute Gründe.

"Das ist ja auch meine echte Wohnung, und sie ist wirklich toll ausgestattet. Wie ein Hotel. Ich habe auch einen Whirlpool auf der Dachterrasse. Sogar einen Snackautomaten", führt sie aus.

Ihre Gäste möchte die TV-Blondine zudem alle persönlich begrüßen. Aus gutem Grund, wie sie berichtet: "Wenn mir jemand nicht passen sollte, der kommt hier auch nicht rein. Maximal zwei Personen dürfen sich einmieten."

Stellt sich die Frage: Wo schläft Gina-Lisa, wenn ihre Wohnung vermietet ist? "Ich bin ja oft unterwegs und im Hotel, ansonsten habe ich noch eine andere Wohnung, in der ich es schön haben kann", hat sie sich darüber schon ausgiebig Gedanken gemacht.

Ob die ganze Sache möglicherweise einen finanziellen Hintergrund hat, weil sie Ende Mai den Gerichtsprozess gegen ihren Ex-Freund verloren und deshalb 22.000 Euro zahlen muss - darauf entgegnete der Fernsehstar: "Was den Prozess angeht, da gehen wir in Berufung. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich bin Geschäftsfrau, und wer sagt zu Geld schon nein. Ich erfinde mich eben immer wieder neu und habe Ideen." Glauben wir einfach mal so.