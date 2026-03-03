"Viel, viel Schlimmes passiert": Gina-Lisa spricht über traumatische Kindheit

Frankfurt am Main - Mit Promi-Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter (71) sprach Reality-Star Gina-Lisa Lohfink (39) über ihre schwierige Kindheit und wie sie diese bis heute beeinflusst - ganz besonders ihr Liebesleben.

Bei Gedanken an ihre geliebte Großmutter kommen Gina-Lisa Lohfink (39) die Tränen. © Picture Puzzle Medien/Spirit TV

"Es ist viel, viel, viel, viel Schlimmes passiert", sagte Gina-Lisa im Rahmen der Sendung "Lilos Sternenhimmel" auf dem YouTube-Kanal von "Spirit TV" über ihre frühen Jahre. Details dürfe sie aber nicht verraten.

Die Person, die sie aufgefangen hatte und bei der sie größtenteils aufgewachsen ist, sei ihre 2013 verstorbene Großmutter gewesen.

"Meine Oma war mein größter Liebling, mein Vorbild. Sie ist jetzt im Himmel und sie wird auf mich aufpassen", so die 39-Jährige weiter.

Sie habe der Oma erst am Vortag einen Weihnachtsstern ans Grab gelegt, "weil sie Sterne so gerne mag", schilderte sie sichtlich berührt mit Tränen in den Augen.