"Viel, viel Schlimmes passiert": Gina-Lisa spricht über traumatische Kindheit
Frankfurt am Main - Mit Promi-Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter (71) sprach Reality-Star Gina-Lisa Lohfink (39) über ihre schwierige Kindheit und wie sie diese bis heute beeinflusst - ganz besonders ihr Liebesleben.
"Es ist viel, viel, viel, viel Schlimmes passiert", sagte Gina-Lisa im Rahmen der Sendung "Lilos Sternenhimmel" auf dem YouTube-Kanal von "Spirit TV" über ihre frühen Jahre. Details dürfe sie aber nicht verraten.
Die Person, die sie aufgefangen hatte und bei der sie größtenteils aufgewachsen ist, sei ihre 2013 verstorbene Großmutter gewesen.
"Meine Oma war mein größter Liebling, mein Vorbild. Sie ist jetzt im Himmel und sie wird auf mich aufpassen", so die 39-Jährige weiter.
Sie habe der Oma erst am Vortag einen Weihnachtsstern ans Grab gelegt, "weil sie Sterne so gerne mag", schilderte sie sichtlich berührt mit Tränen in den Augen.
Gina-Lisa hatte die "größten Problemfälle" als Partner
Trotz ihrer fürsorglichen Großmutter habe sie aber etliche Traumata aus ihrer Kindheit in das Erwachsenenleben mitgenommen. "Die verfolgen mich bis heute", sagte sie. "Deshalb habe ich mir wohl einfach die falschen Partner gewählt - immer die größten Problemfälle."
Aber sie gehe ihre Traumata jetzt offensiv an, sei regelmäßig bei einer Psychologin. "Man muss immer an sich arbeiten, wenn man will, dass um einen herum etwas passiert", erklärte sie.
Auch Lilo von Kiesenwetter gab Gina-Lisa die Hoffnung, dass es nunmehr wieder aufwärts geht.
Und ein Blick in die Sterne von Astrologe Alexander Kopitkow sollte ihr ebenfalls Mut machen. "Du hast einen Glücksaspekt", sagte er. Da kann für die gelernte Arzthelferin aus dem hessischen Seligenstadt ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Die aktuelle Folge von "Lilos Sternenhimmel - Der kosmische Reality-TV-Check" ist bereits bei Spirit TV auf YouTube kostenlos im Stream zu sehen.
Titelfoto: Picture Puzzle Medien/Spirit TV