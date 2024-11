Giovanni Zarrella in Klinik! Ist seine Live-Show in Gefahr?

Köln/Göttingen - Große Sorge um Giovanni Zarrella (46)! Der Sänger musste in die Uniklinik Göttingen. Der Grund: Giovanni leidet offenbar an Nierensteinen, konnte wegen der großen Schmerzen zeitweise kaum noch stehen.

Demnach leide der Ehemann von Jana Ina Zarrella (47) schon länger unter Nierensteinen, in der vergangenen Woche eskalierten seine Beschwerden aber plötzlich.

Am Donnerstag musste der Entertainer allerdings die Reißleine ziehen: Weil auch Schmerzmittel nicht mehr halfen, musste der Deutsch-Italiener die Proben für seine "Giovanni Zarrella Show" in der Göttinger Lokhalle abbrechen. Das berichtet BILD .

Wer Giovanni kennt, der weiß: Für seine große Leidenschaft, die Musik, nimmt er viel in Kauf.

Was bedeutet das für seine große Live-Show am Samstagabend?

Seit 2005 sind Jana Ina (47) und Giovanni Zarrella (46) bereits verheiratet. © Henning Kaiser/dpa

Zwischenzeitlich habe sogar eine Absage seiner Live-Sendung im ZDF im Raum gestanden, heißt es weiter. Um das Show-Aus abzuwenden, hat sich der Sänger schließlich in ärztliche Behandlung begeben - mit Erfolg, wie sich nun zeigt.

Denn am Freitagabend meldete sich Giovanni über Instagram bei seinen zahlreichen Anhängerinnen und Anhängern und verspricht: "Schönen guten Abend, liebe Grüße aus Göttingen von den Proben. Morgen ist die Show."

Gesundheitliche Probleme erwähnt er nicht.

Die Fans wird es freuen! Immerhin hat der Musiker viel vor in seiner Show am Samstagabend.

Unter anderem will er die Live-Premiere seines neuen Songs "Universo" feiern. Daneben reisen hochkarätige Gäste an: Neben Roland Kaiser (72) und Andrea Berg (58) wird unter anderem auch Peter Maffay (75) in der Show auftreten.