"Blaue Flecken hatte sie nur am Hintern": Gisele Bündchen nach Comedy-Roast enttäuscht!

Los Angeles (USA) - Nur harmlose Witze oder eine geschmacklose Abrechnung mit der Verflossenen? Beim vor wenigen Tagen live auf Netflix ausgestrahlten "Roast of Tom Brady" bekam nicht nur der frühere NFL-Superstar sein Fett weg, sondern auch seine Ex-Frau Gisele Bündchen (43). Das Topmodel soll von dem Spaß aber gar nicht begeistert gewesen sein.

"Aber wenn man noch eine Saison mit acht Siegen und neun Niederlagen spielen kann und es dich nur deine Frau und deine Kinder kostet, dann muss man tun, was man tun muss. Zur Hölle mit den Kindern."

Hart nahm sich direkt zu Beginn die zerbrochene Beziehung des Ehrengastes vor: "Gisele hat dir ein Ultimatum gestellt - beende deine Karriere oder es ist vorbei", so der US-amerikanische Comedy-Star.

Darunter Kevin Hart (44), Nikki Glaser (39), Will Ferrell (56) als Film-Figur "Ron Burgundy ", Ex-Tight-End Rob Gronkowski (34) oder sein früherer Coach Bill Belichick (72).

Die Ehe von Gisele Bündchen (43, r.) und Tom Brady (46) ging nach 13 Jahren in die Brüche. © Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Brady und Bündchen waren von 2009 bis 2022 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn und eine gemeinsame Tochter.

Getrennt haben soll sich das Glamour-Paar, weil der Football-Superstar seine sportliche Karriere immer wieder über die Familie gestellt habe. Außerdem wird dem Model eine Affäre mit ihrem Kampfsport-Trainer nachgesagt.

"Acht verdammte Karate-Stunden am Tag - und blaue Flecken hatte sie nur am Hintern. Du hättest es wissen müssen", schlug Hart auch in diese Kerbe.

Zudem scherzte Glaser: "Du hast sieben Ringe. Naja, acht, jetzt wo Gisele ihren zurückgegeben hat." Für den Gewinn des Super Bowls erhalten die siegreichen Spieler jeweils einen goldenen Ring - Brady konnte die Trophäe siebenmal einheimsen.

Die Witze über seine Ex-Gattin ließ der Mann der Stunde mehr oder weniger gefasst über sich ergehen, nur als Roast-Master Jeff Ross (58) eine Pointe über die Prostitutions-Vorwürfe gegen Patriots-Besitzer Robert Kraft (82) zum Besten gab, schritt Brady kurz ein.

Für Bündchen sei das ein neuer Beweis gewesen, dass ihr Ex den Sport mal wieder über die Familie stellt. Außerdem befindet sich die Brasilianerin derzeit in ihrer Heimat, um bei einer Flut-Katastrophe zu helfen.

"Sie macht sich Sorgen um ihre Familie, die von den verheerenden Überschwemmungen betroffen ist, und es war für sie sehr enttäuschend zu hören, dass gerade dann über ihr Leben Witze gemacht wurden", verriet die Quelle dem People Magazine.