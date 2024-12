Glas-Attacke auf Jamie Foxx: Hollywood-Star muss genäht werden

Warum Jamie Foxx (57) in einem Restaurant beleidigt und angegriffen wurde, ist bislang nicht bekannt. © IMAGO/Landmark Media

Der Oscar-Preisträger war mit seinen Liebsten in einem Restaurant zu Besuch, als ihn einige Gäste beleidigt haben sollen. Als er sie bat, ihn in Ruhe zu lassen, kam postwendend ein Glas geflogen - und traf das Geburtstagskind mitten ins Gesicht.

"Er musste genäht werden und erholt sich. Die Polizei wurde gerufen und die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Strafverfolgungsbehörden", teilte ein Sprecher gegenüber "Page Six" am Wochenende mit.

Auch Foxx meldete sich indirekt zum Vorfall, schrieb auf Instagram: "Der Teufel ist geschäftig … aber ich bin zu glücklich, um gestresst zu sein."



Glücklich schätzen kann sich Foxx tatsächlich. In seiner kürzlich erschienenen Netflix-Doku "What Had Happened Was ..." enthüllte der Hollywood-Star, der im vergangenen Frühjahr während Dreharbeiten zusammenbrach und anschließend für mehrere Wochen von der Bildfläche verschwand, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte.