GNTM-Ex Elena Carrière begeistert über Sexspielzeug: "Multifunktionaler Vibrator"

Auch gegen Migräne sei das multifunktionale Gerät hilfreich, glaubt Elena. "Absolut göttlich", urteilt die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin in ihrem neusten kurzen TikTok-Clip.

"Ich glaube, so muss man es machen, oder? Es ist wirklich schön", so die 26-Jährige. "Ich könnte Werbung für das hier machen." Ob das Model künftig vielleicht unter die Sexspielzeug-Influencer geht?

Auf TikTok präsentierte die 26-Jährige jetzt ihren "Vibrator der Woche" und fuhr sich mit diesem - einem blauen, wasserdichten Paarvibrator - vorsichtig durch das Gesicht. Am Kinn entlang, unter den Augen ...

Schauspieler Mathieu Carrière sorgt nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Trash-TV für viel Aufmerksamkeit. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Vibratoren finden allgemein - außerhalb von Werbemaßnahmen - eher selten Erwähnung in den sozialen Medien. Dass Elena Carrière ihrerseits ein solches Spielzeug, zwar in einem nicht-sexuellen Kontext, völlig selbstverständlich in die Kamera hält, verwundert vermutlich dennoch die wenigsten.

Schließlich zeigt sie sich auch sonst recht offen auf Instagram und Co. Ob sie sich das vielleicht von ihrem Vater, dem Schauspieler Mathieu Carrière (72) abgeschaut hat?

Der sorgte 2015 im Rahmen des RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!" für mediale Aufmerksamkeit, als er recht ungeniert im Rahmen einer Challenge einen Eiswürfel mit seinem Urin zum Schmelzen brachte. Zur Freude des Publikums hielt RTL mit seinen Kameras drauf und zeigte so Deutschland das Geschlecht des 72-Jährigen in voller Pracht.

Für Mathieu Carrière offenbar kein Problem.