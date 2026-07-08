GNTM-Model packt aus: Baby-Traum kostete sie ein Vermögen

Köln - Anna Adamyan hat sich den Traum von einer eigenen kleinen Familie erfüllt. Doch die Reise dorthin war kompliziert - und teuer. Jetzt hat die 30-Jährige schonungslos offen über die Kosten für ihren Kinderwunsch ausgepackt.

Anna Adamyan (30) musste für ihren Kinderwunsch tief in die eigene Tasche greifen. © Instagram/annaadamyan (Screenshot)

Wie die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin und Ehefrau von Ex-Fußball-Profi Sargis Adamyan (33, u.a. 1. FC Köln) im Gespräch mit "Bunte" preisgab, kosteten sie die Behandlungen rund um ihre Schwangerschaft mit Sohn Levi rund 60.000 Euro.

Bevor der Kleine im Jahr 2023 kerngesund das Licht der Welt erblickte, hatte Anna jedoch elf künstliche Befruchtungen vornehmen lassen und mehrere Fehlgeburten erlitten. Die Eingriffe fanden allesamt in Deutschland statt.

Weil Unfruchtbarkeit hierzulande von den gesetzlichen Krankenkassen jedoch nicht als Krankheit eingestuft wird, musste Anna die kostspieligen Behandlungen zum größten Teil aus eigener Tasche bezahlen.

Die Gesamtkosten in Höhe von 60.000 Euro bezeichnet die TV-Bekanntheit selbst als "unglaublich hoch". Geld, das viele Paare schlicht nicht aufbringen können. Genau das möchte die Influencerin jetzt ändern.