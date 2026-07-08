Schock für Jannik Kontalis! Bruder mit Hirnblutung im Krankenhaus: "Er hatte Schaum vor dem Mund"

Mönchengladbach - Große Sorge bei Jannik Kontalis (29)! Vergangene Woche sei sein Bruder heftig verprügelt worden. Die Folge: Üble Verletzungen und Krankenhausaufenthalt. Der Reality-Star teilte den Vorfall samt Bild am Dienstagabend mit seinen Fans auf Instagram und richtete dabei eine Bitte an seine Community.

Um die Folgen der Attacke noch deutlicher zu machen, teilte der Reality-Star zusätzlich ein Bild seines Bruders aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist eine Wunde am Kopf.

Ein Blick auf das Instagram-Profil seines Bruders, der sich dort "jenskontalis" nennt, bestätigte den Vorfall: "In der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich einen Schlag gegen den Kiefer bekommen", schrieb auch der Bruder des Reality-Stars über den Angriff, in den er verwickelt gewesen sei.

"Er hat dabei einen Schädelbruch, Schädel-Hirn-Trauma und eine Hirnblutung erlitten. Er lag krampfend auf dem Boden und hatte Schaum vor dem Mund."

"Mein Bruder ist letzte Woche von jemandem geschlagen worden und dadurch mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen", schrieb der Ex-Partner von Yeliz Koc (32).

Nach dem Vorfall richtete der Influencer noch eine Bitte an seine Fans. © Screenshot/Instagram/jannikkontalis

Dennoch sei Kontalis froh, dass der Vorfall nicht noch schlimmere Folgen mit sich brachte. "Er hat auch 1000 Schutzengel gehabt." So hätten traumatische Blutungen im Schädel nach Angaben von Kontalis auch zu dauerhaften Lähmungen oder "unter anderem zum Tod" führen können.

"Wir waren dann damit beschäftigt in den letzten Tagen die ganze Situation aufzuarbeiten und für die Polizei und Anwälte alles an Informationen zu sammeln, die wir brauchen", beschrieb die Ex-Affäre von Bill Kaulitz (36) weiter.

Doch die Aufarbeitung zeigte offenbar Erfolg: "Wir wissen jetzt aber auch, wer das war und was genau passiert ist." Mit weiteren Details hält sich der 29-Jährige aber noch bedeckt. "Alles Weitere wird sich dann klären."

Doch nach Angaben von Kontalis habe es in derselben Nacht wohl noch einen weiteren Vorfall gegeben. "Es wurde leider auch ein Sanitäter von drei Männern so zusammengeschlagen, dass er ebenfalls extreme Verletzungen hat und in eine Uniklinik gekommen ist."

Ob es bei diesem Vorfall einen Zusammenhang zu seinem Bruder gibt, ist nicht bekannt. Abschließend richtete der Reality-Star noch eine Bitte an seine Fans: "Passt immer auf euch auf. Es kann so schnell gehen und leider auch so viel Schlimmes passieren."