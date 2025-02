GNTM-Model und Stuntfrau Miriam Höller kämpft sich nach Schicksalsschlägen zurück ins Leben

"Das Leben ist ungerecht: Und das ist gut so", lautet der Titel von Miriams Werk und ist bezeichnend für ihr Leben am Limit.

Hannes Arch (†48) starb 2016 bei einem Hubschrauber-Absturz. Für seine damalige Freundin Miriam Höller (damals 28) brach eine Welt zusammen. © Tobias Hase/dpa

Aus der dunkelsten Zeit ihres Lebens schöpft sie nun Kraft und will "der Mensch sein, den ich damals gebraucht hätte", so die 37-Jährige. Was ihr damals am meisten geschadet habe, seien Stille und Stillstand gewesen.

"Plötzlich war mir klar, ich muss einfach nur die Tür aufmachen und rausgehen, und schon habe ich ein Gespräch. Schon lerne ich wieder etwas und kann auch etwas bei anderen Menschen bewirken", erklärt sie im Interview.

Inzwischen hat sie im TV-Moderator Roland Trettl (53) einen neuen Partner gefunden. "Ich habe immer gedacht, es gibt nur diese eine große Liebe. Hannes war damals genau der richtige Mann an meiner Seite, und wir hatten eine wunderschöne Beziehung. Aber dann geht es auch weiter", sagt Miriam zur Frage, ob es nur eine wahre Liebe gibt.

"Solange ich in der Lage bin, mich für die Liebe zu entscheiden, desto mehr kommt auch zurück. Und das ist zu jeder Zeit möglich. Ja, ich glaube, es gibt mehrere Lieben."

Miriam Höllers Buch "Das Leben ist ungerecht: Und das ist gut so" ist am 30. Januar im Econ Verlag erschienen.