"Go Trabi Go"-Stars besuchen Trabi-Schau: Das unterscheidet Stumpi vom Kult-Auto

Chemnitz - "Udo" und "Schakkeline" verwandelten am heutigen Sonntag die Messehalle Chemnitz in eine Pilgerstätte für Fans des Kultfilms "Go Trabi Go". Gemeint sind natürlich die beiden Schauspieler Wolfgang Stumph (78) und Claudia Schmutzler (57), die im Klassiker als Vater und Tochter mit dem blauen Trabi nach Italien reisten.