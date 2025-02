Schock-Diagnose für Peggy Jerofke: "Goodbye Deutschland"-Star an Krebs erkrankt!

Cala Rajada (Mallorca) - Schockierende Neuigkeiten für " Goodbye Deutschland "-Star Peggy Jerofke! Die 48-Jährige ist an Krebs erkrankt und hat dies nun öffentlich gemacht.

"Goodbye Deutschland"-Star Peggy Jerofke (48) ist an Krebs erkrankt. © Bildmontage: Instagram/peggyjerofke (Screenshots)

Eigentlich habe sie nur vorgehabt, ihren Verlobten Steff Jerkel (54) zu einem Kontroll-Termin beim Hausarzt zu begleiten, wie der 54-Jährige bei Instagram verrät, doch dabei hat Peggy dann die Diagnose weißer Hautkrebs erhalten. Bereits in Kürze soll die betroffene Stelle entfernt werden.

"Sieht jetzt eigentlich ziemlich unspektakulär aus, aber da wird der Schnitt gemacht, ungefähr fünf Zentimeter", teilt die Mallorca-Auswanderin ihren rund 143.000 Anhängern in einer Instagram-Story mit.

"Ich bin gespannt, ich habe ein bisschen Angst, weil hier unter dem Schlüsselbein ist die Betäubung bestimmt nicht so angenehm, und vor allem hoffe ich, dass ich da hinterher am Schlüsselbein nicht so eine riesengroße Narbe habe", führt die Mutter einer Tochter weiter aus.

Zudem warnt sie ihrer Follower: "Das ist also weißer Hautkrebs. Falls ihr sowas bei Euch entdeckt!". Es sehe eigentlich recht unspektakulär aus, aber das sei eben das Gefährliche.