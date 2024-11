Ein Jahr wildes Dating-Leben: Influencerin Greta zieht Bilanz

Berlin/Frankfurt am Main - Sie hatte eine Vielzahl an Treffen mit wechselnden Männern und teilte ihre Erlebnisse mit ihren Fans: Influencerin Greta Engelfried (25, "Love Island") führte in diesem Jahr ein ebenso lockeres wie wildes Dating-Leben . In einem TikTok-Clip blickte sie kürzlich darauf zu zurück und zog Bilanz.

"Deswegen habe ich mir mal darüber Gedanken gemacht und mein Dating-Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen", setzt Greta ihre Überlegungen in dem TikTok-Clip fort.

In einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video zieht die 25-Jährige Bilanz zu ihren vielen Dates in diesem Jahr. © Screenshot/TikTok/greatestshity

"Ihr wisst es mittlerweile, meine ersten Dates sind immer Spaziergehen-Dates, das heißt: Ich lerne erst mal nur den Menschen dahinter kennen", berichtet die Influencerin weiter.

Dadurch habe sie in diesem Jahr sehr viel darüber gelernt, was ihr bei der Partnersuche wichtig sei und was sie in einer eventuellen Beziehung brauche. "Dadurch, dass ich diese Erkenntnisse dieses Jahr gewinnen konnte, kann ich jetzt viel, viel selektierter daten", unterstreicht die Influencerin.

Zudem wehrt Greta Engelfried sich in dem Video nachdrücklich gegen Vorwürfe, dass sie sich mit vielen Männern nur ein- oder zweimal treffe: "Weil ich weiß, dass ich dann kein ernsthafteres Interesse an dem Typen habe!"

Auch bedeute dies stets, dass sie sich nicht vorstellen könne, mit den jeweiligen Männern intim zu werden.

Das Fazit von Greta Engelfried ist klar: Sie will weiter ihr abwechslungsreiches Dating-Leben führen und dabei "immer mehr herausfinden, was mein Typ ist, was mir wichtig ist".