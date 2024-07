Greta Engelfried will jetzt Kinder, aber dabei gibt es ein riesiges Problem

Frankfurt am Main/Berlin - Irgendwie hatte man bei Influencerin Greta Engelfried immer das Gefühl, sie sei mit ihrem derzeitigen Dasein als Single sehr zufrieden. Doch jetzt kurz nach ihrem 25. Geburtstag macht sie sich ernsthaft Gedanken über die Familienplanung.

Mit 26 Jahren wollte Greta Engelfried eigentlich Mutter sein. Jetzt feierte sie ihren 25. Geburtstag und ihr läuft wohl etwas die Zeit davon. © Bild-Montage: Greta Engelfried/Instagram, Greta Engelfried/Instagram

Ist da vielleicht schon so etwas wie Torschlusspanik zu spüren? In ihrem aktuellen Post auf Instagram schreibt Greta: "Mein Ziel war es, mit 26 Mutter zu sein ... Bin 25 und immer noch hoffnungslos am Daten ..." Sie fügt noch hinzu: "Wird sportlich ..."

Zuletzt hatte sie mit Fynn Lukas Kunz (28), den sie während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Love Island" kennengelernt hatte, eine feste Beziehung. Aber diese ging nach wenigen Monaten in die Brüche. Und das alles ist auch schon drei Jahre her.

Zwar verbringt Greta immer wieder gerne Zeit mit Reality-Star Tim Kühnel (27). Doch die beiden sind nur gute Freunde, wie Greta und Tim immer wieder betonen. Also könnte es mit der angestrebten Mutterschaft mit 26 tatsächlich knapp werden.

Aus der Community kommt aber Entwarnung. Natürlich bringt sich der ein oder andere männliche Fan als potenzieller Vater in Stellung. Ein anderer Follower empfiehlt ihr, einfach nicht mehr zu verhüten. "Und danach jammern: 'bin alleinerziehend'", wird dieser Vorschlag in der Community als nicht sonderlich hilfreich betrachtet.