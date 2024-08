Hilfeschrei von Greta Engelfried: "Ich brauche einen Boyfriend!"

Berlin/Frankfurt am Main - Dates mit verschiedenen Männern , aber ohne die Suche nach einem langfristigen Partner, dafür steht schon seit einiger Zeit Influencerin Greta Engelfried . Doch nun rief die 25-Jährige voller Verzweiflung aus: "Hilfe! Ich brauche einen Boyfriend!"

Influencerin Greta Engelfried (25) wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahl-Berlinerin brauchte einen Mann, da sie vor einem nicht unerheblichen Problem stand.

Am gestrigen Donnerstag wandte sie sich in einer Instagram-Story mit betrübtem Ton an ihre Fans: "Leute, ich brauche Eure Hilfe! Ich bin richtig lost, unsere Waschmaschine ist nämlich kaputt."

Wenn man diese einschalte, fliege stets die "komplette Sicherung" raus, berichtete Greta weiter. Zudem stehe Wasser in der Waschtrommel.

"Kennt sich irgendjemand mit Waschmaschinen aus? Ist irgendwie ein Elektriker oder so unter Euch?", fragte die Influencerin ihre Follower und fügte hinzu: "Falls Ihr so was auch schon mal hattet, sagt Bescheid."