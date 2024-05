Influencerin auf Männer-Suche: "Wir alle machen Fehler, er war meiner!"

Berlin/Frankfurt am Main - Influencerin Greta Engelfried (24) pflegt schon seit einiger Zeit ein eher lockeres Liebesleben - und sie gibt ihren Fans auf Instagram und TikTok regelmäßig Updates dazu. Ihr jüngster Bericht beginnt mit den Worten: "Ich habe so einen Korb bekommen."

Influencerin Greta Engelfried (24) wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/greta_e_

Die aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahlberlinerin räumt in dem TikTok-Clip ein, dass es ihr unangenehm sei, darüber zu reden, denn "Körbe kriegen" sei "nie cool".

Dennoch setzt die ehemalige "Love Island"-Kandidatin ihren Bericht fort.

Sie habe über einen längeren Zeitraum einen Mann "sehr intensiv gedatet". Dann habe ihr Dating-Partner aber "einen Cut gezogen".

Dennoch habe es in der Folge ein weiteres Treffen gegeben, bei dem Greta und der Mann "auch ein bisschen was hatten". Das Verhältnis zwischen beiden sei gut gewesen: "Wir waren auch cool, wir haben einfach so gecheckt: 'So auf der Dating-Ebene no, aber alles andere ok'".

Offenbar fand die Influencerin Gefallen an diesem lockeren Verhältnis, denn nach einiger Zeit meldete sie sich erneut bei dem Mann.