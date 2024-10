Influencerin Greta zeigt unanständiges Angebot: "Jemand Interesse?"

Berlin/Frankfurt am Main - Influencerin Greta Engelfried (25) sorgte schon mehrfach durch ihr ziemlich lockeres Dating-Leben für Schlagzeilen. Doch kürzlich erhielt die ehemalige "Love Island"-Kandidatin eine Anfrage via Instagram, die ganz klar zu weit ging.

Greta Engelfried (25) spricht auf Instagram und TikTok regelmäßig und sehr selbstbewusst über ihre wechselnden Männerbekanntschaften. Doch eine Chat-Nachricht, die sie kürzlich erhielt, ging ganz klar zu weit. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die aus der Taunus-Stadt Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahl-Berlinerin veröffentlichte das ohne Zweifel unanständige Angebot am heutigen Mittwochmorgen in ihren Instagram-Storys.

Der Screenshot zeigt eine Chat-Nachricht, die ihr am zurückliegenden Samstag von einem offenbar männlichen Nutzer der Fotoplattform im reiferen Alter zugesandt wurde.

Der Text ist relativ eindeutig: "Hallo meine Schöne ❤️, ich liebe Dein Profilbild. 😍 Wirst Du mein Zuckerbaby sein? Ich würde Ihnen 5000 Euro als wöchentlichen Zuschuss zahlen" (Schreibweise der Zitate redaktionell angepasst).

Greta versah den Screenshot des fragwürdigen Anschreibens mit zwei schriftlichen Kommentaren.

Zum einen wünschte sie ihren Followern einen guten Morgen und fragte diese im Hinblick auf das "Zuckerbaby"-Angebot und wohl mit einem sprichwörtlichen ironischen Augenzwinkern: "Jemand Interesse?"

Im zweiten Text-Block ist zu lesen: "Ey, bekomme so Anfragen echt relativ häufig und frage mich immer, ob so was echt ist, lol."