Influencerin stellt harmlose Frage und wird beschimpft

Frankfurt am Main/Berlin - Wer Greta Engelfried (25) auf ihren Social-Media-Kanälen verfolgt, der weiß, dass die junge Influencerin gerne ausgiebig und offen über ihr Liebesleben spricht. Dafür bekommt sie des Öfteren harsche Kritik entgegen geschmettert - wie auch in diesem aktuellen Fall. Dabei war der Auslöser durchaus als harmlos einzustufen.

Influencerin Greta Engelfried (25) hatte einen "lieb gemeinten" Rat für die ihr unbekannte Pöblerin parat. © Bild-Montage: Instagram/greta_e_

In ihrer Instagram-Story gab die Wahl-Berlinerin wie gewohnt einen kunterbunten Einblick in ihren Alltag.

Was sie beim Veröffentlichen einer weiteren Insta-Story aber scheinbar nicht ahnte, war die Reaktion, die wenig später darauf folgen sollte. So war in besagtem Beitrag ihr Gesicht in Großaufnahme zu sehen. Viel entscheidender war jedoch der dazu gepostete Text.

Hier fragte die ursprünglich aus dem hessischen Bad Homburg stammende junge Frau, ob sie die einzige sei, die einen ihr bekannten Geruch an einer zufällig neben ihr sitzenden Person wahrnehme und umgehend an einen Verflossenen denken müsse.

Das Hauptproblem dabei: In diesem Fall konnte sich Greta partout nicht mehr daran erinnern, an welche ihrer Liebschaften sie der scheinbar prägnante Odeur erinnere. Eine ihr unbekannte Userin nutzte die Gelegenheit, um gegen Greta zu schießen.

So hieß es in der privaten Nachricht: "Ne kenn ich nicht, weil ich nicht so eine bin und mit jedem rummache" - autsch! Doch Greta wäre nicht Greta, hätte sie keine passende Knallhart-Reaktion parat.