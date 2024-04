Influencerin stinksauer auf die Deutsche Bahn: "Alman Anette und stinkende Teenies"

Frankfurt am Main/Berlin/München - Wer die einstige "Love Island"-Teilnehmerin Greta Engelfried (24) verfolgt, weiß, dass sie begeisterte Anhängerin der Frankfurter Eintracht ist. Für ihren Verein nahm sie nun sogar enorme Strapazen auf sich.

Influencerin Greta Engelfried (24) kann mit einem Mann, der nicht auf Fußball steht, nichts anfangen. © Montage: Instagram/greta_e_

In ihrer Instagram-Story vom gestrigen Freitag verkündete sie bereits am Mittag, dass sie sich auf den Weg nach München machen würde. Anlass war natürlich das am heutigen Samstag steigende Bundesligaspiel zwischen den Münchner Bayern und Gretas Eintracht.

Um zum gewünschten Ziel zu gelangen, musste die derzeit in Berlin lebende und in Hessen geborene Influencerin mit der Bahn anreisen - und das sollte nicht ohne Folgen bleiben. Noch vor Antritt der Reise stellte sie mit Schrecken fest, dass ihr Bahnticket für eine einfache Fahrt satte 100 Euro kostete.

Und das trotz einer Bahncard 50 und einem Rabatt für Unter-27-Jährige, wie Greta ergänzte.

Wirklich besser wurde die Situation auch während der Fahrt nicht. Diese wollte die SGE-Supporterin nämlich aufgrund einer durchzechten vorangegangenen Nacht weitestgehend schlafend verbringen.

Doch auch dieses Vorhaben scheiterte. Laut Greta waren diese "Alman Anette neben mir und stinkende, pubertierende Teenies um mich rum". Nichtsdestotrotz erreichte die Reality-TV-Bekanntheit ihr Ziel unversehrt - und auch ihre gute Laune ließ sich allmählich wieder blicken.