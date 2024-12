Nach schwerer Krankheit: Neue Diagnose für Influencerin Greta

Berlin/Frankfurt am Main - Eine Virus-Infektion brachte Influencerin Greta Engelfried ("Love Island") Anfang des Jahres in eine Klinik, sie hatte heftige Fieber-Schübe! Am gestrigen Montag war die 25-Jährige deshalb routinemäßig erneut beim Arzt - und erhielt eine überraschende Diagnose.