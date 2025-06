"Show ist vorbei": Israelische Soldaten stoppen Aktivisten-Schiff von Greta Thunberg

Alles in Kürze

Greta Thunberg (22) und weitere Aktivisten wurden auf ihrem Schiff von der israelischen Armee gestoppt. © Salvatore Cavalli/AP/dpa

Das Schiff werde von der Marine zur israelischen Küste geschleppt, die Passagiere sollten in ihre Heimatländer zurückkehren, teilte das israelische Außenministerium am frühen Morgen auf der Plattform X mit. Zuvor hatte das Bündnis Freedom Flotilla Coalition mitgeteilt, israelische Soldaten seien an Bord der "Madleen" gegangen.

Das israelische Außenministerium betonte, alle Passagiere des - abschätzig als "Selfie-Jacht" bezeichneten - Schiffs seien sicher und unversehrt. Sie seien mit Wasser und Sandwiches versorgt worden. "Die Show ist vorbei."

Die Aktivisten hätten versucht, eine mediale Provokation zu inszenieren mit dem einzigen Zweck, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen.

Ihre Ladung sei so geringfügig gewesen, dass sie nicht einmal einer Lkw-Lieferung mit Hilfsgütern entspreche. "Es gibt Wege, Hilfe in den Gazastreifen zu bringen - ohne Instagram-Selfies", hieß es in der Stellungnahme.