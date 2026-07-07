"Grey's Anatomy"-Star mit 49 zum vierten Mal Mama geworden

Provence (Frankreich) - Süße Nachrichten von Melissa George (49)! Die Schauspielerin, die in der fünften Staffel "Grey's Anatomy" die Rolle der Dr. Sadie Harris spielte, ist still und heimlich zum vierten Mal Mama geworden.

Melissa George (49) hat ihre vierte Schwangerschaft komplett geheim gehalten. © Brynn Anderson/AP/dpa

Die freudigen Neuigkeiten wurden durch einen kürzlich geposteten Beitrag auf Instagram bekannt. Dabei stammt dieser gar nicht von Melissa George selbst, sondern von der ehemaligen Chefredakteurin der australischen Vogue, Kirstie Clements.

Offenbar verbringen die beiden Freundinnen gerade die Zeit gemeinsam in der malerischen Provence. Clements teilt mehrere Schnappschüsse der südfranzösischen Landschaft und gleich zu Beginn ein niedliches Stillfoto von George und dem Neugeborenen.

"Direkt von der Entbindungsstation in die Pariser Hitzewelle (mit Kleinkind ... eine echte Herausforderung) und jetzt auf einem epischen Roadtrip durch die Provence und die Côte d'Azur", schreibt die australische Autorin (64) und verrät mit dem Hashtag "#motheroffoursons" (übersetzt #muttervonviersöhnen) gleichzeitig das Geschlecht des Babys ihrer Freundin.

George hat bereits drei Söhne. Die beiden Ältesten, Raphaël (12) und Solal Samuel (10), stammen aus ihrer früheren Beziehung mit dem französischen Unternehmer Jean-David Blanc (58), mit dem sie von 2012 bis 2016 zusammen war.