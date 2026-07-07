"Grey's Anatomy"-Star mit 49 zum vierten Mal Mama geworden
Provence (Frankreich) - Süße Nachrichten von Melissa George (49)! Die Schauspielerin, die in der fünften Staffel "Grey's Anatomy" die Rolle der Dr. Sadie Harris spielte, ist still und heimlich zum vierten Mal Mama geworden.
Die freudigen Neuigkeiten wurden durch einen kürzlich geposteten Beitrag auf Instagram bekannt. Dabei stammt dieser gar nicht von Melissa George selbst, sondern von der ehemaligen Chefredakteurin der australischen Vogue, Kirstie Clements.
Offenbar verbringen die beiden Freundinnen gerade die Zeit gemeinsam in der malerischen Provence. Clements teilt mehrere Schnappschüsse der südfranzösischen Landschaft und gleich zu Beginn ein niedliches Stillfoto von George und dem Neugeborenen.
"Direkt von der Entbindungsstation in die Pariser Hitzewelle (mit Kleinkind ... eine echte Herausforderung) und jetzt auf einem epischen Roadtrip durch die Provence und die Côte d'Azur", schreibt die australische Autorin (64) und verrät mit dem Hashtag "#motheroffoursons" (übersetzt #muttervonviersöhnen) gleichzeitig das Geschlecht des Babys ihrer Freundin.
George hat bereits drei Söhne. Die beiden Ältesten, Raphaël (12) und Solal Samuel (10), stammen aus ihrer früheren Beziehung mit dem französischen Unternehmer Jean-David Blanc (58), mit dem sie von 2012 bis 2016 zusammen war.
Freundin von Schauspielerin enthüllt Familienzuwachs auf Instagram
Melissa George nach Sorgerechtsstreit in Frankreich geblieben
Im März 2024 kam ihr zweijähriger Sohn Lyor zur Welt, was die Australierin damals mit einem Schwarzweiß-Foto auf ihrem Instagram-Profil bestätigte. Nun wurde ihr vierter Sohn geboren, was sie bis zuletzt geheim hielt.
Der Name des Kindes sowie Details zur Schwangerschaft und Geburt sind unbekannt. Auch über den Vater der beiden jüngeren Söhne hüllt sich George in Schweigen.
Nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Blanc war die Schauspielerin laut "People" aufgrund eines Sorgerechtsstreits in Frankreich geblieben. Ohne die Zustimmung beider Elternteile dürfen die gemeinsamen Kinder nicht dauerhaft aus dem Land gebracht werden.
Vor ihrer Beziehung mit Blanc war der Serien-Star mit dem chilenischen Filmregisseur Claudio Dabed verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos, das Paar trennte sich 2011.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kirstie_clements, Brynn Anderson/AP/dpa