Große Sorge um Bonnie Tyler! Nach Not-OP offenbar im künstlichen Koma

Faro (Portugal) - Nachdem Bonnie Tyler (74) am Mittwoch in Portugal notoperiert werden musste, soll sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert haben.

Die Pop-Legende Bonnie Tyler (74) soll sich im künstlichen Koma befinden. (Archivbild) © JOHN MACDOUGALL / AFP

Die Sängerin wurde in ihrer Wahlheimat Faro wegen eines Darmdurchbruchs in ein Krankenhaus eingeliefert, wie ein Sprecher der Musikerin am Mittwoch auf Facebook berichtete.

Dabei hieß es noch, die notwendige Operation sei erfolgreich verlaufen und dass sich die 74-Jährige derzeit von dem Eingriff erhole.

Nun berichtet jedoch die portugiesische Zeitung "Correio da Manhã", dass sich der Zustand der Pop-Rock-Ikone verschlechtert habe.

Offenbar sei es zu Komplikationen gekommen, woraufhin die Sängerin auf die Intensivstation des Krankenhauses verlegt und in ein künstliches Koma versetzt worden sei.

Eine Bestätigung durch ihr Management liegt bislang nicht vor.