Vor Kampf bei "Fame Fighting": Chase Demoor provoziert Aleks Petrovic mit Nachricht an Ex Vanessa
Dubai/Bonn - Einen Monat vor der dritten Ausgabe von "Fame Fighting" wird Macho Aleks Petrovic (35) plötzlich von seinem Gegner verhöhnt und ziemlich provoziert. Das hat auch mit Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) zu tun!
Zwei Jahre ist der umstrittene Realitystar schon ungeschlagen – das will Chase Demoor (29) aus Großbritannien Anfang Juni ändern und dabei auch Rache im Namen von Vanessa Nwattu nehmen.
Der ist der Netflix-Star nämlich auf Instagram in die "DMs geslidet" und hat der Ex-Verlobten von Aleks Petrovic eine kurze und knappe Nachricht geschrieben.
"Mach dir keine Sorgen, ich bin seine Strafe", schreibt der 29-Jährige und schiebt zum Abschluss eine Faust sowie ein Herz-Emoji hinterher.
Überhaupt erst öffentlich gemacht hat der Fame-Fighting-Boxer die Nachricht selbst – in einer kurzen Kampfansage an Aleks Petrovic.
"Ich kämpfe gegen diesen Aleks Petro, wie auch immer sein Name ist. Ich weiß nicht viel über ihn. Ich weiß nur, dass er in Deutschland nicht besonders gemocht wird."
Aleks Petrovic spricht von Respektlosigkeit
Und Aleks selbst? Der haut bezüglich der Nachricht an Ex Vanessa kurzum in die Tasten und schiebt sich – wie schon in den vergangenen Monaten – in die Opferrolle.
"Das ist so respektlos", schreibt der 35-Jährige.
Zur Erinnerung: Aleks Petrovic hatte mit seinem frauenverachtenden Verhalten bei "Temptation Island" ein gewaltiges Medienecho und damit die Trennung von Vanessa Nwattu ausgelöst.
Derzeit sind TV-Macho Aleks und die "Königin der Schmetterlinge" – so hatte er seine Verflossene unter Tränen bei "Temptation Island" getauft – bei "Prominent getrennt" zu sehen.
Ähnlich wie in anderen Formaten fliegen auch da wieder die Fetzen zwischen den beiden. Erst Mitte April hatten sich Aleks und Vanessa in einem Clip am Rande der "Realityawards" mit Spott und Häme übergossen.
Stattfinden wird "Fame Fighting International" am 6. Juni in der Leverkusener Ostermann-Arena.
Titelfoto: IMAGO / Future Image