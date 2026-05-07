Vor Kampf bei "Fame Fighting": Chase Demoor provoziert Aleks Petrovic mit Nachricht an Ex Vanessa

Dubai/Bonn - Einen Monat vor der dritten Ausgabe von "Fame Fighting" wird Macho Aleks Petrovic (35) plötzlich von seinem Gegner verhöhnt und ziemlich provoziert. Das hat auch mit Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) zu tun!

Keine KI, das ist echt! Pärchenfotos von Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu haben trotz der verachtenden Aktionen des 35-Jährigen wirklich existiert. © Henning Kaiser/dpa

Zwei Jahre ist der umstrittene Realitystar schon ungeschlagen – das will Chase Demoor (29) aus Großbritannien Anfang Juni ändern und dabei auch Rache im Namen von Vanessa Nwattu nehmen.

Der ist der Netflix-Star nämlich auf Instagram in die "DMs geslidet" und hat der Ex-Verlobten von Aleks Petrovic eine kurze und knappe Nachricht geschrieben.

"Mach dir keine Sorgen, ich bin seine Strafe", schreibt der 29-Jährige und schiebt zum Abschluss eine Faust sowie ein Herz-Emoji hinterher.

Überhaupt erst öffentlich gemacht hat der Fame-Fighting-Boxer die Nachricht selbst – in einer kurzen Kampfansage an Aleks Petrovic.

"Ich kämpfe gegen diesen Aleks Petro, wie auch immer sein Name ist. Ich weiß nicht viel über ihn. Ich weiß nur, dass er in Deutschland nicht besonders gemocht wird."