"Ja, ich bin bisexuell": Klitschko-Ex Hayden Panettiere outet sich mit 36 Jahren
New York (USA) - Jahrelang hat Hayden Panettiere das Gefühl gehabt, ihre Sexualität verstecken zu müssen. Jetzt, im Alter von 36 Jahren, outet sich die US-Schauspielerin als bisexuell.
"Es ist traurig, dass ich bis zu meinem 36. Lebensjahr warten musste, um diesen Teil von mir zu teilen, aber besser spät als nie, oder?", sagt Panettiere im Interview mit "US Weekly" über ihr Coming-out.
Doch warum geht sie ausgerechnet jetzt mit dieser persönlichen Offenbarung an die Öffentlichkeit? "Der Gedanke, dieses Thema anzusprechen, kam mir zum ersten Mal, als ich gerade dabei war, dieses Buch zu schreiben", so die "Scream"-Darstellerin.
Am 19. Mai erscheinen Panettieres Memoiren "This Is Me: A Reckoning", in denen die Ex des einstigen Profi-Boxers Wladimir Klitschko (50) offen über ihre Anziehung zu Frauen spricht.
"Ich habe mich entschieden, in dieser Sache absolut schonungslos ehrlich zu sein, und das ist etwas, das ich der Welt bisher nie mitteilen konnte, weil einfach nie der richtige Zeitpunkt dafür war", verrät sie weiter.
In der Vergangenheit hätte sie vermieden, über ihre Bisexualität zu sprechen, weil sie ständig das Gefühl hatte, perfekt sein zu müssen. "Man hat mich nie dazu ermutigt, einfach ich selbst zu sein."
Hayden Panettiere spricht über Dating-Erfahrung mit Frauen
"Jetzt, da ich weiß, dass dieses Buch erscheint, und da ich mich entschieden habe, es mit der Welt zu teilen, fällt es mir leicht, zu sagen, dass ich bisexuell bin. Ich kann das ganz selbstbewusst sagen: Ja, ich bin bisexuell", erzählt Panettiere stolz.
In der Vergangenheit datete die Schauspielerin bereits Frauen, doch nie hätte sie den Mut gehabt, sich voll und ganz emotional auf eine Beziehung mit einer Frau einzulassen. "Ich fühlte mich nicht selbstbewusst genug und hatte zu viel Angst, diesen Teil von mir wirklich zu erkunden."
Titelfoto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP