07.05.2026 13:31 Schnipp, schnapp vor "DSDS"-Finale: So sieht Isi Glück nicht mehr aus

Schnipp, schnapp, Haare ab! Kurz vor dem Finale von "Deutschland sucht den Superstar" sorgt Sängerin Isi Glück jetzt mit einer Typ-Veränderung für Aufsehen.

Von Frederick Rook

Köln - Schnipp, schnapp, Haare ab! Kurz vor dem Finale von "Deutschland sucht den Superstar" sorgt Sängerin Isi Glück (35) jetzt mit einer Typ-Veränderung für Aufsehen.

DSDS-Jurorin Isi Glück (35) hat sich kurz vor dem Finale der RTL-Show von ihrer langen Haarpracht getrennt. © Bildmontage: Instagram/isi_glueck (Screenshots) Normalerweise ist die 35-Jährige am Ballermann auf Mallorca zu Hause. Aktuell ist sie aber auch im TV zu sehen. Isi zählt zum diesjährigen Jury-Team der RTL-Castingshow und sucht gemeinsam mit Poptitan Dieter Bohlen (72) und Rapper Bushido (47) nach einem würdigen Sieger. Dieser wird am kommenden Samstagabend ab 20.15 Uhr gekürt. Wer die sympathische Blondine dann zum ersten Mal nach sieben Tagen wieder im Fernsehen sieht, wird zweimal hingucken müssen, denn: Isi erstrahlt in einem völlig neuen Look. Wie die Partyschlagersängerin auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal verriet, hat sie sich beim Friseur für eine deutliche Veränderung auf dem Kopf entschieden. Zwei neue Selfies zeigen die "Delfin"-Interpretin plötzlich mit kurzem Haar. Promis & Stars Vor Kampf bei "Fame Fighting": Chase Demoor provoziert Aleks Petrovic mit Nachricht an Ex Vanessa Die gesamte Transformation hielt die 35-Jährige auch in einem Vorher-Nachher-Clip fest. "Aus langem Haar wird ein kurzer Bob", schrieb sie zu dem kurzen Trend-Video. Von ihrem Blond hat sich die Musikerin also nicht verabschiedet.

Isi Glück: "Alles, was irgendwie sexy und crazy und Glitzer ist, mag ich!"