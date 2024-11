Große Sorge um "Dawson's Creek"-Star: James Van Der Beek hat Krebs!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Traurige Nachrichten aus Hollywood : Der "Dawson's Creek"-Schauspieler James Van Der Beek (47) hat am Sonntag eine ernüchternde Diagnose öffentlich gemacht.

James Van Der Beek (47) hat Krebs. © VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Ich habe Dickdarmkrebs", erklärte er gegenüber dem Promi-Portal People.

Privat habe er sich bereits viel mit der Krankheit auseinandergesetzt und "Schritte unternommen, um sie mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie zu bewältigen."

Um seinen Fans keine allzu großen Sorgen zu bereiten, fügte der "Dawson Leery"-Darsteller direkt hinzu, dass es Grund für Optimismus gebe. "Und ich fühle mich gut!"

Es ist unklar, wann genau er die Diagnose erhalten hat.

Während ihm nun nichts anderes übrig bleibt, als seine Krebsbehandlung in den Vordergrund zu stellen, sieht Van Der Beek dennoch keinen Grund dafür, seine Karriere auf das Abstellgleis zu stellen.

Erst kürzlich stand er für eine Folge der Drama-Show "Walker" vor der Kamera, für die Romanze "Sidelined: The QB and Me", die im November dieses Jahres erscheinen wird, übernahm er eine Nebenrolle.