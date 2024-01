Dschungel-Aus für Heinz Hoenig! Deshalb muss er das Camp verlassen

Australien - Dschungel-Schock aus Down Under! Nur wenige Stunden nach seiner ersten Dschungelprüfung muss Heinz Hoenig (72) das beliebte Camp verlassen.

An der Seite von Fabio Knez (M.) und Mike Heiter (r.) wagte sich Heinz Hoenig am Montag in seine erste Prüfung. © RTL

Demnach sollen gesundheitliche Gründe für das überraschende Ausscheiden des Schauspielers verantwortlich sein, teilte RTL am Dienstag mit.

"Das Dschungelcamp ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Fast zwei Wochen hat sich Heinz Hoenig ausgezeichnet geschlagen. Unser Ärzte-Team hat sich heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz geht es gut, Details zu medizinischen Gründen geben wir aber keine", hieß es seitens des TV-Senders.

Erst am Montag hatte der 72-Jährige an der Seite des Reality-Duos Fabio Knez (30) und Mike Heiter (31) in der Prüfung "Eisbrecher" sieben von neun möglichen Sternen erkämpft und seine Mitstreiter im Anschluss zudem überaus emotional gelobt.



"Ich bin wirklich stolz auf euch beide", kamen dem sonst so hart wirkenden Zeitgenossen über die Lippen. Auch Fabio und Mike schlossen sich den Worten an. "Wir sind auch stolz auf dich, Heinz."

Jetzt also das vorzeitige Aus!