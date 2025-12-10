Große Trauer bei "Affe auf Bike": Katze Bubu ist gestorben
Timmersiek - Schock bei Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike": Ihre Katze Bubu ist gestorben.
Mit aufgequollenen Augen blickt die 25-Jährige am Mittwoch in die Kamera. "Sie können Bubu nicht mehr retten. Ich heule mir jetzt weiter die Augen aus dem Kopf. Bis bald, Leute", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und teilt dazu ein gemeinsames Bild mit ihrer Katze.
"Mein Herz ist gebrochen", so die Influencerin weiter und teilt dazu ein weiteres Foto einer Grabkerze sowie einer Blume, die auf der Erde stehen. Doch was war passiert?
Einen Tag zuvor nahm die Influencerin ihre Follower mit in eine Tierklinik. "Sie hat jetzt erst einmal so einen Ultraschall bekommen. Und sie hat Wasser oder Blut im Bauch. Jetzt wird noch ein Röntgenbild gemacht", erklärt Bendixen besorgt, während Bubu in ihrem Käfig beim Arzt auf dem Untersuchungstisch steht.
"Sie ist ein kleiner Fighter", schreibt die 25-Jährige dazu und erinnert sich daran, was der kleine Vierbeiner bereits alles durchgestanden hat. "Schlafen im Motorraum und die Reisen. Da kann doch das bisschen Blut im Bauch ihr doch nichts?", fragt sich die Influencerin.
Einige Stunden später meldet sich die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin erneut bei ihren Followern - mit einer schockierenden Nachricht. "Wir sind jetzt bis um 5 Uhr morgens beim Tierarzt gewesen. Und es gibt zwei Optionen. Entweder man lässt Bubu jetzt einschläfern oder Bubu hat eine 50-prozentige Überlebenschance, wenn sie über mehrere Tage eine Infusion bekommt."
Ann-Kathrin Bendixen alias "Affe auf Bike" trauert wegen ihrer Katze Bubu
Der Haken an der ganzen Sache: Die Kosten für die Infusionen haben es in sich. "Ein Tag kostet 2000 Euro. Und sie muss auf jeden Fall so zwei bis drei Tage dableiben. Das heißt: 4000 bis 6000 Euro", erklärt sie. Doch das war noch nicht alles.
"Dann würde man zusätzlich wahrscheinlich noch mal eine Operation machen, um zu sehen, wo die Infektion und das Blut in ihrem Bauchraum herkommt. Insgesamt wäre man dann so bei 12.000 Euro."
Noch mal drei Stunden später dann ein weiteres Update: "Gerade kam so ein freundlicher Anruf, sie behalten Bubu auf eigene Kosten erst mal einen Tag da. Ich bete einfach, dass sie es schafft", so die Influencerin zunächst zuversichtlich.
Dass Bubu nun doch nicht mehr gerettet werden konnte, löst bei Bendixen große Trauer aus. Zuvor war noch nicht ganz klar, ob der kleiner Vierbeiner tatsächlich gestorben sei. Doch das Foto des Grabs bringt nun die Gewissheit.
Erstmeldung vom 10. Dezember 2025, um 16.36 Uhr, aktualisiert um 19.38 Uhr.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)