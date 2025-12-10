Große Trauer bei "Affe auf Bike": Katze Bubu ist gestorben

Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" trauert um ihrere Katze Bubu. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Mit aufgequollenen Augen blickt die 25-Jährige am Mittwoch in die Kamera. "Sie können Bubu nicht mehr retten. Ich heule mir jetzt weiter die Augen aus dem Kopf. Bis bald, Leute", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und teilt dazu ein gemeinsames Bild mit ihrer Katze.

"Mein Herz ist gebrochen", so die Influencerin weiter und teilt dazu ein weiteres Foto einer Grabkerze sowie einer Blume, die auf der Erde stehen. Doch was war passiert?

Einen Tag zuvor nahm die Influencerin ihre Follower mit in eine Tierklinik. "Sie hat jetzt erst einmal so einen Ultraschall bekommen. Und sie hat Wasser oder Blut im Bauch. Jetzt wird noch ein Röntgenbild gemacht", erklärt Bendixen besorgt, während Bubu in ihrem Käfig beim Arzt auf dem Untersuchungstisch steht.

"Sie ist ein kleiner Fighter", schreibt die 25-Jährige dazu und erinnert sich daran, was der kleine Vierbeiner bereits alles durchgestanden hat. "Schlafen im Motorraum und die Reisen. Da kann doch das bisschen Blut im Bauch ihr doch nichts?", fragt sich die Influencerin.

Einige Stunden später meldet sich die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin erneut bei ihren Followern - mit einer schockierenden Nachricht. "Wir sind jetzt bis um 5 Uhr morgens beim Tierarzt gewesen. Und es gibt zwei Optionen. Entweder man lässt Bubu jetzt einschläfern oder Bubu hat eine 50-prozentige Überlebenschance, wenn sie über mehrere Tage eine Infusion bekommt."