Liebes-Drama mit Brenda, Sauf-Eklat um Kumpel Aleks: Jetzt spricht "Too Hot to Handle"-Star Laurenz!

Köln - Reality-Shootingstar Laurenz Pesch (24) im Kreuzverhör! Mit dem TAG24-Format "Trashkurs" spricht der Womanizer im Interview über seine Anfänge im Reality-Business, sein On-Off-Drama mit Herzdame Brenda Brinkmann (22) und zukünftige TV-Formate.

In Köln hat sich Laurenz Pesch (24, rechts) neulich mit Martin von "Trashkurs" getroffen. © Screenshot/YouTube/trashkurs

Spätestens seit Anfang des Jahres ist Realityfans der Kölner mit dem Zahnpastalächeln ein ernstzunehmender Begriff.

Der Grund: Heiße Szenen bei "Too Hot to Handle" mit On-Off-Freundin Brenda, die er erst kennen und anschließend lieben lernte. "Fünf Tage nach der Ausstrahlung bin ich auf Arbeit von Brenda gefahren", rechtfertigt Laurenz seine anfängliche Sehnsucht.

Trotz aller Gerüchte, dass die 22-Jährige zweigleisig gefahren sei, hält er die Stange, zieht nach kurzer Zeit als Liebesbeweis sogar mit ihr zusammen. "Ich würde es jederzeit wieder so machen. Wenn ich jemanden kennenlernen will - was gibt es Geileres, als direkt zusammenzuziehen?!"

Glaubt man ihm, sei er es, der mehr Liebe in die Beziehung mit Brenda investiere. "Ich war die Person, die mehr geliebt hat." Ebenso ihr Single-Auftreten in der "Villa der Versuchung" habe daran nichts ändern können, sagt er. Auch, wenn ihn manche Szenen "Todes abgef***t" hätten...

"Keiner wusste, dass wir offiziell zusammen sind. Sie wollte da einfach eine Rolle spielen - hat sie später auch selbst gesagt."

Ob die zwei auch kurz vor Weihnachten ein Paar seien, wollte er aber nicht verraten. Auf die Frage "Single oder Vergeben?" antwortete Laurenz vielsagend: "Vergeben. Also, das ist mir immer lieber als Single."