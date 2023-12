Große Trauer bei "First Dates"-Star Roland Trettl: "Sehen uns in ein paar Jahrzehnten wieder"

Köln/Salzburg - Weihnachten steht vor der Tür, doch für Roland Trettl (52) ist in diesem Jahr nichts mehr, wie es einmal war: Der " First Dates "-Gastgeber trauert um seine verstorbene Mutter.

Roland Trettl (52) hat wenige Tage vor Weihnachten seine Mutter Margot (†74) verloren. © Montage: Instagram/Roland Trettl

Nur wenige Tage vor dem Fest der Liebe teilte der TV-Koch die traurige Botschaft in einem Instagram-Beitrag mit seinen knapp 400.000 Followern.

"Pfiati und herzlichen Dank, liebe Mama. RIP", schrieb Trettl inklusive eines roten Herz-Emojis zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das seine Mutter Margot und ihn lachend zeigt.

"Wir sehen uns in ein paar Jahrzehnten wieder. Teste dort, wo du jetzt bist, schon mal die besten Restaurants, die wir dann gemeinsam besuchen werden."

So verband Trettl und seine Mutter zeitlebens die Leidenschaft für gutes Essen und die feine Küche.

Details zu dem tragischen Schicksalsschlag gab der VOX-Star in seinem Posting nicht preis. In einer Traueranzeige, die sich online finden lässt, heißt es jedoch, dass Margot Trettl (geb. Morandell) am 19. Dezember kurz vor ihrem 75. Geburtstag verstorben ist.