Große Trauer bei Pia Tillmann und Zico Banach: Ex-"Sommerhaus"-Paar verliert ungeborenes Baby

Köln - Große Trauer bei Pia Tillmann (40) und Zico Banach (35): Die ehemaligen " Das Sommerhaus der Stars "-Teilnehmer haben ihr ungeborenes Kind verloren.

Pia Tillmann (40) und Ehemann Zico Banach (35) haben sich mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans gemeldet. © Instagram/piatillmann (Screenshot)

Das hat das Paar in einem Video auf Instagram mitgeteilt. Demnach hätten sie die traurige Nachricht bei einer Routine-Untersuchung vor rund zwei Wochen erhalten.

"Eigentlich haben wir uns total gefreut […], dass wir Nachwuchs erwarten", erzählt die sichtlich angeschlagene Tillmann in dem Clip. Ehemann Banach ergänzt: "Wir haben darauf hingefiebert und jetzt kam […] die Nachricht für uns, dass keine Herztöne da sind und dass das Baby sich nicht mehr weiterentwickelt hat."

Seitdem hätten die Schauspieler versucht, zu funktionieren und sich abzulenken. Dafür hätten sie auch verschiedene Veranstaltungen besucht. "Wir sind zu den 'Reality Awards' gegangen, ich war auf einem Klassentreffen am Wochenende", erzählt Tillmann. "Einfach nur, um nicht zu Hause zu sitzen und darüber nachdenken zu müssen."

Darüber hinaus verrät die 40-Jährige, dass die Schwangerschaft schon von Beginn an schwierig gewesen ist. So habe sie etwa mit Übelkeit und Kreislaufproblemen zu kämpfen gehabt. "Ich habe mich ständig übergeben müssen", berichtet die Influencerin.

Und auch der Embryo sei von Anfang an kleiner gewesen, als er hätte sein sollen. "Ansonsten war alles gut, auch bei der letzten Untersuchung. Da waren Herztöne da und alles war so, wie es sein sollte", ergänzt sie.