Große Sorgen um Gülcan Kamps: TV-Ikone nur noch "Haut und Knochen"

Düsseldorf - Was ist nur los mit Gülcan Kamps (40)? Die frühere VIVA-Ikone hat sich mit besorgniserregenden Worten bei ihren Fans gemeldet - es geht erneut um ihr Gewicht!

Gülcan Kamps (40) hat seit der Geburt ihres ersten Kindes im Dezember 2021 immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. © Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshots)

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps (41) bekam die gebürtige Lübeckerin im Dezember 2021 ihr erstes Kind. Das Paar macht aus seinem Wunsch nach einem zweiten Kind kein Geheimnis, "sofern das Universum mitspielt".

Auf Instagram lässt Gülcan ihre rund 450.000 Fans seit der Geburt von "Baby Kamps" - Geschlecht und Name bleiben weiter geheim - hautnah an der Herausforderungen teilhaben, die der Alltag mit einem Kleinkind eben so mit sich bringt.

Seit der Geburt ihres Sprösslings hat die 40-Jährige jedoch immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Von den 15 Kilogramm, die Gülcan während der Schwangerschaft zugenommen hat, ist längst nichts mehr übrig.

Nun sprach sie in einem Beitrag erneut über ihr Gewicht und zeigte sich dabei sichtlich erschrocken.

"57 Kilogramm! Mein letzter Arztbesuch und der Gang auf die Waage haben mich etwas gewundert", verriet die TV-Bekanntheit, die daheim kein eigenes Messgerät besitzt.