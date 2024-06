Panik bei Gülcan Kamps: Erst ein Kribbeln, dann fühlte sich alles taub an!

Diesmal habe es sie nur wenige Stunden nach einem Schnappschuss auf einer Bank vor einem Schloss in Frankreich erwischt, wie sie schreibt. Es begann mit einem Kribbeln im Gesicht, dann habe sich alles taub angefühlt. Auch ihr Sichtfeld sei in diesem Moment stark eingeschränkt gewesen.

Die gebürtige Lübeckerin war über viele Jahre das Gesicht des Musik-TV-Senders "Viva". © Instagram/guelcankamps (Screenshot)

"Die erste hatte ich vor 5 Jahren in meinem Auto im Stau stehend, nachdem eine Operationswunde plötzlich stark geblutet hat. Die zweite wieder im Auto und die letzte (kurz nach diesem Foto) in einem Flugzeug", erinnert sich Gülcan.

Und weiter: "Ich hätte nicht gedacht, dass mir das nochmal passiert und es zeigt mir, dass ich vielleicht Ängste habe, die mir gar nicht bewusst sind", so die 41-Jährige. Was genau die Panik-Attacken in ihr auslöst, kann die Wahl-Düsseldorferin nicht sagen.

Sie vermutet, dass ihre Ängste etwas mit ihrem Mama-Dasein zu tun haben könnten. "Ich fühle mich, seitdem ich ein Kind durch diese Welt begleite, einfach wie ein anderer Mensch", stellt Gülcan klar. Vor allem schlimme Schicksale von Kindern würden sie inzwischen sehr berühren.

Die Moderatorin betont: "Ich kann nicht gut damit umgehen, schlimme Nachrichten zu lesen. Es passieren seit einigen Jahren so schreckliche Dinge auf dieser Welt und in Deutschland, dass ich gar nicht weiß, wo wir anfangen sollen."