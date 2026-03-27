Gülcan Kamps ehrlich: Deshalb will sie nicht, dass ihre Schwangerschaft bald endet

Palma de Mallorca (Spanien) - Wenige Monate vor der Entbindung ihres zweiten Babys spricht Moderatorin Gülcan Kamps (43) öffentlich über ihre Vorliebe, schwanger zu sein. Ist das schon eine indirekte Ankündigung für Baby Nummer drei?

Gülcan Kamps hat auf Instagram verraten, dass ihre Schwangerschaft gerne noch etwas länger dauern darf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gülcan Kamps

Mehr als vier Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes freut sich die Mallorca-Auswanderin bis über beide Ohren, dass schon bald Nachwuchs Nummer zwei das Licht der Welt erblicken wird.

Allerdings scheint "Gülle" enormen Gefallen am Schwanger sein gefunden zu haben. "Zweite Schwangerschaft und mir gehen so viele Dinge durch den Kopf", schreibt die VIVA-Ikone in einem neuen Beitrag auf Instagram.

Tatsächlich vergehe der 43-Jährigen zufolge die Zeit derart schnell rum, dass sie die Geburt gerne noch ein paar Tage nach hinten verzögern wolle. "Schon beim ersten Mal dachte ich beim letzten Drittel …Was? Schon fast vorbei? Das darf doch nicht wahr sein."

Dadurch, dass der Geburtstermin jeden Tag näher rückt, mache sich bei ihr ehrlicherweise eine Art von Demut breit, gibt sie zu.

"Ich merke schon wie wehmütig ich langsam werde, dass es bald vorbei ist! Ganz komisches Gefühl."