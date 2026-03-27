Gülcan Kamps ehrlich: Deshalb will sie nicht, dass ihre Schwangerschaft bald endet
Palma de Mallorca (Spanien) - Wenige Monate vor der Entbindung ihres zweiten Babys spricht Moderatorin Gülcan Kamps (43) öffentlich über ihre Vorliebe, schwanger zu sein. Ist das schon eine indirekte Ankündigung für Baby Nummer drei?
Mehr als vier Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes freut sich die Mallorca-Auswanderin bis über beide Ohren, dass schon bald Nachwuchs Nummer zwei das Licht der Welt erblicken wird.
Allerdings scheint "Gülle" enormen Gefallen am Schwanger sein gefunden zu haben. "Zweite Schwangerschaft und mir gehen so viele Dinge durch den Kopf", schreibt die VIVA-Ikone in einem neuen Beitrag auf Instagram.
Tatsächlich vergehe der 43-Jährigen zufolge die Zeit derart schnell rum, dass sie die Geburt gerne noch ein paar Tage nach hinten verzögern wolle. "Schon beim ersten Mal dachte ich beim letzten Drittel …Was? Schon fast vorbei? Das darf doch nicht wahr sein."
Dadurch, dass der Geburtstermin jeden Tag näher rückt, mache sich bei ihr ehrlicherweise eine Art von Demut breit, gibt sie zu.
"Ich merke schon wie wehmütig ich langsam werde, dass es bald vorbei ist! Ganz komisches Gefühl."
Gülcan Kamps liebt es, schwanger zu sein
Trotzdem stellt die langjährige Arbeitskollegin von Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (42) klar, dass sie den winzigen Familienzuwachs kaum erwarten könne.
"Beide Schwangerschaften waren bzw. meine aktuelle läuft total schön", lautet ihr zwischenzeitliches Schwangerschafts-Fazit - rund vier Monate vor der Geburt.
Dass Gülcan Kamps mit ihrer Ansicht und Meinung bei einem Teil ihrer Fangemeinde durchaus anecken könnte, ist ihr bewusst. "Ich weiß, dass sich die Kommentare jetzt 50:50 spalten werden."
Auf der einen Seite kann sie sämtliche Mamas nachempfinden, die sich nach zehnmonatiger Schwangerschaft auf ihren "alten" Körper freuen - andererseits liebt sie persönlich es viel zu sehr schwanger zu sein.
Im Sommer soll die Moderatorin ihr zweites Kind schließlich zur Welt bringen. Anders als vorab geplant, weiß die 43-Jährige inzwischen doch, welches Geschlecht ihr zweites Kind haben wird. Schuld daran ist Ehemann Sebastian (44), der sich vor Kurzem verplappert hat.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa