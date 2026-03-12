Es geht ums Baby-Geschlecht! Gülcan Kamps von Ehemann Sebastian fies gespoilert

Palma de Mallorca (Spanien) - Fast fünf Monate nach Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft ist Gülcan Kamps (43) beim Thema Baby-Geschlecht ungewollt von Ehemann Sebastian (44) gespoilert worden.

Öffentliche Auftritte mit Ehemann Sebastian gehören bei Gülcan Kamps (43) seit Jahren zur Seltenheit. © IMAGO / STAR-MEDIA

Eigentlich hatte die Moderatorin vor, erst bei der Geburt vom Geschlecht ihres zweiten Kindes zu erfahren.

Aber: Pustekuchen! Auf dem langen Weg in den Kreißsaal hat sie die Rechnung wohl ohne ihre bessere Hälfte gemacht.

Das hat sie im Anschluss auch ihrer Community auf Instagram verraten. "Achtung, Achtung - Spoileralarm", heißt es zum Start ihrer längeren Wasserstandsmeldung. "Ihr wisst ja, dass ich beim Baby-Geschlecht überrascht werden wollte. Meine Ärztin hat die Info in einen Briefumschlag gepackt, den ich danach meinem Mann gegeben habe, weil er das Geschlecht unbedingt vorher wissen wollte."

Anders als im Rahmen seiner damaligen Situation, in der Gülcan anhand seiner Reaktion nur eine leise Vorahnung hatte, ist die Sache inzwischen deutlicher.

Denn wie die Moderatorin selbst zugibt, hat sich Millionen-Erbe Sebastian bei einem Gespräch schlichtweg verraten.