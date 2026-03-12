Es geht ums Baby-Geschlecht! Gülcan Kamps von Ehemann Sebastian fies gespoilert
Palma de Mallorca (Spanien) - Fast fünf Monate nach Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft ist Gülcan Kamps (43) beim Thema Baby-Geschlecht ungewollt von Ehemann Sebastian (44) gespoilert worden.
Eigentlich hatte die Moderatorin vor, erst bei der Geburt vom Geschlecht ihres zweiten Kindes zu erfahren.
Aber: Pustekuchen! Auf dem langen Weg in den Kreißsaal hat sie die Rechnung wohl ohne ihre bessere Hälfte gemacht.
Das hat sie im Anschluss auch ihrer Community auf Instagram verraten. "Achtung, Achtung - Spoileralarm", heißt es zum Start ihrer längeren Wasserstandsmeldung. "Ihr wisst ja, dass ich beim Baby-Geschlecht überrascht werden wollte. Meine Ärztin hat die Info in einen Briefumschlag gepackt, den ich danach meinem Mann gegeben habe, weil er das Geschlecht unbedingt vorher wissen wollte."
Anders als im Rahmen seiner damaligen Situation, in der Gülcan anhand seiner Reaktion nur eine leise Vorahnung hatte, ist die Sache inzwischen deutlicher.
Denn wie die Moderatorin selbst zugibt, hat sich Millionen-Erbe Sebastian bei einem Gespräch schlichtweg verraten.
Gülcan Kamps schweigt über Baby-Geschlecht
"Jetzt weiß ich es aber ganz klar und ich kann sagen, dass ich das Geräusch meines Mannes damals richtig gedeutet habe", erklärt die VIVA-Ikone.
Wie schon bei Nachwuchs Nummer eins hat auch diesmal in ihr der kleine Wunsch nach einem bestimmten Geschlecht geschlummert. Und siehe da ... Er wurde erfüllt. "Mein klitzekleiner Miniwunsch, was das Geschlecht betrifft, wird erfüllt", schreibt Gülcan auf Instagram.
Ihren Fans wird sie das Geschlecht aber - wie schon beim ersten Kind - nicht verraten. Weder nach der Geburt noch Jahre später. Dafür sei ihr der Schutz der Privatsphäre viel zu wichtig, hatte sie vor mehreren Monaten verraten.
Sich allzu sicher fühlen will sich Gülcan bis zur Geburt aber nicht. "Na ja, es ist ja schon alles passiert und Eltern wurden trotz Test, Ultraschall und Blutuntersuchung von einem anderen Geschlecht überrascht."
Spätestens bei der Geburt im Sommer wissen die 43-Jährige und ihr Gatte das Baby-Geschlecht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gülcan Kamps