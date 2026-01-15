Lippen in der Schwangerschaft gespritzt? Jetzt wird Gülcan Kamps deutlich

Düsseldorf - Seitdem Gülcan Kamps ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, erreichen die 43-Jährige immer wieder zahlreiche Nachrichten. Manche sind nicht so nett, einige mit Mutmaßungen gespickt.

Gülcan Kamps (43) hat in den vergangenen Tagen unzählige Nachrichten erhalten. © Monika Skolimowska/dpa

Denn seit ihrem letzten TV-Auftritt Anfang Januar habe die Gattin von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps (43) unzählige Nachrichten erhalten, warum sie sich mitten in der Schwangerschaft ihre Lippen aufgespritzt habe.

"Mamis schlagen jetzt schon die Hände überm Kopf zusammen", verrät die VIVA-Ikone ihren 415.000 Anhängern in einem neuen Instagram-Beitrag.

Gülcan sei jedoch trotzdem so freundlich und wolle ihren Fans das Ganze kurz erklären. Dafür hat sie auch ein Foto genommen, welches vor der Schwangerschaft aufgenommen worden sei.

"Und da ist schon das wichtigste Stichwort gefallen", so die werdende Mutter.

"Freunde, ich bin schwanger und habe viele Kilos zugenommen, die mich zum Glück gar nicht stören. Der Körper nimmt nun mal überall (im besten Fall) gleichermaßen zu", macht die 43-Jährige weiter klar.