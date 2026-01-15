Lippen in der Schwangerschaft gespritzt? Jetzt wird Gülcan Kamps deutlich
Düsseldorf - Seitdem Gülcan Kamps ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, erreichen die 43-Jährige immer wieder zahlreiche Nachrichten. Manche sind nicht so nett, einige mit Mutmaßungen gespickt.
Denn seit ihrem letzten TV-Auftritt Anfang Januar habe die Gattin von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps (43) unzählige Nachrichten erhalten, warum sie sich mitten in der Schwangerschaft ihre Lippen aufgespritzt habe.
"Mamis schlagen jetzt schon die Hände überm Kopf zusammen", verrät die VIVA-Ikone ihren 415.000 Anhängern in einem neuen Instagram-Beitrag.
Gülcan sei jedoch trotzdem so freundlich und wolle ihren Fans das Ganze kurz erklären. Dafür hat sie auch ein Foto genommen, welches vor der Schwangerschaft aufgenommen worden sei.
"Und da ist schon das wichtigste Stichwort gefallen", so die werdende Mutter.
"Freunde, ich bin schwanger und habe viele Kilos zugenommen, die mich zum Glück gar nicht stören. Der Körper nimmt nun mal überall (im besten Fall) gleichermaßen zu", macht die 43-Jährige weiter klar.
Nachrichten seit zehn Tagen: Gülcan Kamps kann ihre Anhänger beruhigen
Das heiße, dass die extra Pfunde von Kopf bis Fuß verteilt werden. "Und ja, auch die Lippen werden dadurch voluminöser", führt die Moderatorin aus.
Aus diesem Grund könne sie all ihre Fans beruhigen, die ihr seit etwa zehn Tagen schreiben.
"Ich habe mir nicht die Lippen aufspritzen lassen", verdeutlicht Gülcan abschließend und fragt noch, was die Mamis denn dazu sagen würden.
Ende Oktober hatte die Schwiegertochter von Bäckerei-Mogul Heiner Kamps (70) die Baby-Bombe platzen lassen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie einen kurzen Clip mit liebevollen Schnappschüssen und machte damit ihre zweite Schwangerschaft öffentlich.
Im Dezember 2021 durften sich die Moderatorin und ihr Liebster über ihr erstes Kind freuen.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa