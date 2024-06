Gülcan Kamps erlebt "Horror-Flug": "Das hab' ich noch nie gesehen"

Düsseldorf - Gülcan Kamps (41) stand der Schreck noch ins Gesicht geschrieben, als sie sich an diesem Wochenende bei ihren Fans meldete. Grund war ein regelrechter "Horror-Flug", den die Moderatorin erlebt hatte - und ihren Anhängern detailreich schilderte, was im Flugzeug so vor sich gegangen war.

Gülcan Kamps (41) war an diesem Wochenende heilfroh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. © Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshots)

Die ehemalige VIVA-Moderatorin hatte sich am Freitagabend in ihrer Instagram-Story bei ihren mehr als 434.000 Fans gemeldet und keinen Hehl daraus gemacht, wie froh sie darüber war, zu diesem Zeitpunkt wieder im Auto zu sitzen.



Angesichts des holprigen Fluges von Berlin nach Düsseldorf, den die Mutter eines Kindes (2) soeben erlebt hatte, war das allerdings auch kein Wunder!

Zunächst berichtete Gülcan, dass die Crew schon vor dem Start sehr hektisch gewesen sei, was der 41-Jährigen bereits merkwürdig vorkam. "Dann hab ich mich hingesetzt und auf einmal geht die Klimaanlage mega stark an - was ja okay ist. Aber dann kommt so ein Wasserdampf oben aus den Schlitzen. [...]", schilderte sie.

"Ich dachte: 'Das darf doch nicht wahr sein!' Das hab' ich - nach, ich weiß nicht nach wie viel Flügen - noch nie gesehen", offenbarte die gebürtige Lübeckerin, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, was ihr noch bevorstehen würde ...

Denn kurz nach dem Start des mutmaßlichen Pannen-Fliegers - als die Moderatorin gerade die Augen für ein Nickerchen geschlossen hatte - krachte es auf einmal lautstark neben ihr!