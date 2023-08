Gülcan Kamps flippt völlig aus: Das steckt hinter dem Wutausbruch der TV-Ikone!

Die TV-Moderatorin aus Düsseldorf zeigte sich jüngst selbst überrascht, als sie bei einem Arztbesuch nur noch 57 Kilogramm auf die Waage brachte. © Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshots)

Aus dem Auto heraus startete die Düsseldorferin jüngst eine Brandrede, bei der sie mit deutlichen Worten auf die Themen "Bodyshaming" und "Mumshaming" aufmerksam machte.

"Leute, Leute, wirklich: Stopp, stopp, stopp!", platzte es plötzlich aus Gülcan heraus. Die Kommentare zu ihrem Beitrag hätten sie regelrecht "geschockt". Sie habe dort alles gelesen von "Oh Gott, nur noch Haut und Knochen" bis hin zu - im übertragenen Sinne - "Uh, ganz schön fett!", weil ihr jemand zur nicht existenten Schwangerschaft gratulierte.

"Natürlich geht mir das auch nah", gab die 40-Jährige unverblümt zu. "Aber ich versuche damit so neutral wie möglich umzugehen!" Ergänzend fügte die Tochter türkischer Eltern hinzu, dass sie jedoch genügend Frauen kenne, "die sich das wahnsinnig zu Herzen nehmen".

Abschließend appellierte Gülcan an die gesamte Netz-Gemeinde: "Bitte, hört auf damit!" Auch Instagram sei kein rechtsfreier Raum geworden, "in dem jeder tun und lassen kann, was er will".