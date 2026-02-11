 560

Gülcan Kamps greift durch: Das müssen Kinder ihrer Freunde ab sofort bei ihr tun

Ihr Haus, ihre Regeln! Gülcan Kamps kann mit einer aufgestellten Regel plötzlich gar nichts mehr anfangen und nimmt Kinder in die Pflicht.

Von Maurice Hossinger

Palma de Mallorca (Spanien) - Ausgerechnet die Spielkameraden ihres Kindes haben Moderatorin Gülcan Kamps (43) derart fassungslos gemacht, dass sie ab sofort andere Seiten aufziehen will.

Gülcan Kamps setzt in ihren eigenen vier Wänden jetzt neue Grenzen und greift durch.
Eigentlich ist die VIVA-Ikone für ihre fürsorgliche und familiäre Art bekannt. Jetzt wird ihr großes Herz allerdings auf eine wirklich harte Probe gestellt!

Denn wie die Wahl-Mallorquinerin in ihrer Instagram-Story erklärt, wolle sie künftig ganz anders mit den Freunden ihres Kindes umgehen.

"Ich habe die letzten Tage mehrere liebe Freunde mit Kids eingeladen. Hier waren insgesamt vier Zwerge am Werk und das ist das Resultat", schreibt die baldige Zweifach-Mama zu ihren Aufnahmen aus dem Kinderzimmer.

Das Problem: Der Besuch und das wilde Treiben haben das sonst aufgeräumte und gepflegte Zimmer in einen unordentlichen Saustall verwandelt. In dem rund einminütigen Video ist klar zu sehen, dass überall Kuscheltiere, Spielkarten, Krabbeltierchen und andere Utensilien verstreut herumfliegen.

Gülcan Kamps hat Chaos satt

Die Moderatorin hat genug von Chaos und Unordnung.
Sich dem Chaos alleine anzunehmen kommt für die langjährige VIVA-Gastgeberin ihren Eindrücken zufolge nicht mehr infrage.

Normalerweise zeichnet sich die Millionärs-Gattin im Umgang mit Freunden und Kindern nämlich dadurch aus, dass Gäste im Hause Kamps nie etwas wegzuräumen hätten. "Meine Regel ist eigentlich: Gäste räumen bei uns nicht auf."

Damit wird jetzt aber offenbar Schluss sein!

"Ich glaube, das gilt ab sofort noch für Gäste über 18 Jahre." Heißt im Klartext: Bald müssen auch die Kinder mit anpacken und sämtliche Spielsachen an Ort und Stelle zurückbringen, um "Gülle" vor Chaos zu bewahren.

Dabei dürfte kindliche Unordnung schon bald an der Tagesordnung stehen. Erst Ende Oktober des Vorjahres hatte sie feierlich bekanntgegeben, dass sie zum zweiten Mal schwanger sei und ihr erstes Kind ein Geschwisterchen bekäme.

Über einen ausgerechneten Geburtstermin und nähere Details zum Geschlecht schweigt Gülcan eisern.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

