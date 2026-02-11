Gülcan Kamps greift durch: Das müssen Kinder ihrer Freunde ab sofort bei ihr tun

Palma de Mallorca (Spanien) - Ausgerechnet die Spielkameraden ihres Kindes haben Moderatorin Gülcan Kamps (43) derart fassungslos gemacht, dass sie ab sofort andere Seiten aufziehen will.

Gülcan Kamps setzt in ihren eigenen vier Wänden jetzt neue Grenzen und greift durch. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eigentlich ist die VIVA-Ikone für ihre fürsorgliche und familiäre Art bekannt. Jetzt wird ihr großes Herz allerdings auf eine wirklich harte Probe gestellt!

Denn wie die Wahl-Mallorquinerin in ihrer Instagram-Story erklärt, wolle sie künftig ganz anders mit den Freunden ihres Kindes umgehen.

"Ich habe die letzten Tage mehrere liebe Freunde mit Kids eingeladen. Hier waren insgesamt vier Zwerge am Werk und das ist das Resultat", schreibt die baldige Zweifach-Mama zu ihren Aufnahmen aus dem Kinderzimmer.

Das Problem: Der Besuch und das wilde Treiben haben das sonst aufgeräumte und gepflegte Zimmer in einen unordentlichen Saustall verwandelt. In dem rund einminütigen Video ist klar zu sehen, dass überall Kuscheltiere, Spielkarten, Krabbeltierchen und andere Utensilien verstreut herumfliegen.