Gülcan Kamps im siebten Himmel: Hier spricht sie erstmals über Baby-Geschlecht

Düsseldorf - Etwas mehr als einen Monat nach Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft plaudert Gülcan Kamps (43) nun über das Geschlecht ihres zweiten Kindes. Wie schon kurz vor der Geburt von "Baby Kamps" Nummer Eins faselt Gülcan auch diesmal um den heißen Brei herum.

Am Wochenende war Gülcan Kamps beim Heimspiel von Fortuna Düsseldorf zu Gast. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gülcan Kamps

"Mein Mann und ich haben zu Zweit eine Gender Reveal Party zu Hause gefeiert! Meine Ärztin hat das Ergebnis in einen Briefumschlag gelegt und ich habe es meinem Mann übergeben (weil er es unbedingt wissen wollte)", erklärt sie via Instagram.

Anders als damals wolle die VIVA-Ikone das Geschlecht ihres zweiten Kindes diesmal nicht wissen.

"Ich habe ihn gebeten, mir das Ergebnis nicht mitzuteilen. Der Ablauf war so, dass er den Brief geöffnet hat und ich extra in die Küche gegangen bin, um nichts in seinem Gesicht zu erkennen."

Stattdessen sollte Millionen-Erbe und Ehemann Sebastian (43) ein bestimmtes Geräusch machen, um die zukünftige Zweifach-Mama zu verwirren.