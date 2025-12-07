Gülcan Kamps im siebten Himmel: Hier spricht sie erstmals über Baby-Geschlecht
Düsseldorf - Etwas mehr als einen Monat nach Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft plaudert Gülcan Kamps (43) nun über das Geschlecht ihres zweiten Kindes. Wie schon kurz vor der Geburt von "Baby Kamps" Nummer Eins faselt Gülcan auch diesmal um den heißen Brei herum.
"Mein Mann und ich haben zu Zweit eine Gender Reveal Party zu Hause gefeiert! Meine Ärztin hat das Ergebnis in einen Briefumschlag gelegt und ich habe es meinem Mann übergeben (weil er es unbedingt wissen wollte)", erklärt sie via Instagram.
Anders als damals wolle die VIVA-Ikone das Geschlecht ihres zweiten Kindes diesmal nicht wissen.
"Ich habe ihn gebeten, mir das Ergebnis nicht mitzuteilen. Der Ablauf war so, dass er den Brief geöffnet hat und ich extra in die Küche gegangen bin, um nichts in seinem Gesicht zu erkennen."
Stattdessen sollte Millionen-Erbe und Ehemann Sebastian (43) ein bestimmtes Geräusch machen, um die zukünftige Zweifach-Mama zu verwirren.
Sebastian Kamps kennt Babygeschlecht - Gülcan bewusst ahnungslos
Im anschließenden Gespräch soll Sebastian dann erst versucht haben, die Fährte auf ein Mädchen, später auf einen Jungen zu locken.
"Ich wusste es eigentlich sofort. (...) Er hat meinen Verdacht weder abgestritten noch bestätigt."
Heißt im Klartext: Gülcan Kamps hat vom Geschlecht ihres Babys keine Ahnung und führt ihre Fans charmant hinters Licht. "Mal schauen, wie gut ich meinen Mann kenne und ob ich verschiedene Geräusche richtig deuten kann."
"Wenn ich hier richtig lag, werden wir mit diesem Talent in diversen Shows auftreten - oder vielleicht auch nicht", sagte die 43-Jährige.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa