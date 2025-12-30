Sorge ums ungeborene Baby: Gülcan Kamps im Bad gestürzt
Düsseldorf - Schrecksekunde für Gülcan Kamps! Die 43-Jährige ist im Bad ihrer eigenen vier Wände gestürzt und musste sich in die Obhut ihrer Frauenärztin begeben.
"Ich bin im Bad ausgerutscht und habe mir eine Prellung am Arm zugezogen", verrät die VIVA-Ikone gegenüber ihren rund 415.000 Anhängern in einem neuen Instagram-Beitrag.
Nach dem Sturz habe sie am ganzen Körper gezittert, wie sie weiter preisgibt. "Ich denke vor Schreck", führt die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin aus.
Erst habe sie auch nicht zum Arzt gewollt, doch dann sei sie dennoch zur Untersuchung zu ihrer Frauenärztin gefahren. "Sie sagte, es ist wichtig und gut, dass ich vorbeigekommen bin", macht die werdende Mama klar und ergänzt: "Sie hat sogar einen großen Check durchgeführt."
Daher rate sie allen Mamis, falls sie mal stürzen oder sich auch nur unglücklich stoßen, den Gang zum Arzt zu wagen und sich kurz untersuchen zu lassen.
VIVA-Ikone Gülcan Kamps gibt werdenden Müttern einen Rat
"Man muss nämlich alles checken auch, ob irgendwo in Kindesnähe ein Hämatom entstanden ist", gibt Gülcan preis. Zum Glück sei bei ihr aber alles gut gegangen.
Doch ein Unglück kommt selten allein. Denn im Anschluss habe "es eine krasse Grippe bis ungefähr Weihnachten" gegeben. "Die ersten drei Dezember-Wochen waren gesundheitlich nicht der Hit", so die Gattin von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps (43). Ab den Feiertagen sei allerdings alles wieder gut gewesen.
"Weihnachten war richtig wundervoll. MINIKAMPS hatte so einen Spaß und Mama und Papa konnten super gut relaxen", verrät die 43-jährige einstige VIVA-Moderatorin.
Ende Oktober hatte Gülcan die Baby-Bombe platzen lassen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie einen kurzen Clip mit liebevollen Schnappschüssen und machte damit ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. Im Dezember 2021 durften sich die Moderatorin und ihr Liebster über ihr erstes Kind freuen.
