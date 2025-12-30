Sorge ums ungeborene Baby: Gülcan Kamps im Bad gestürzt

Düsseldorf - Schrecksekunde für Gülcan Kamps ! Die 43-Jährige ist im Bad ihrer eigenen vier Wände gestürzt und musste sich in die Obhut ihrer Frauenärztin begeben.

Gülcan Kamps (43) hat von einer Schrecksekunde im eigenen Bad berichtet. © IMAGO / Steinsiek.ch

"Ich bin im Bad ausgerutscht und habe mir eine Prellung am Arm zugezogen", verrät die VIVA-Ikone gegenüber ihren rund 415.000 Anhängern in einem neuen Instagram-Beitrag.

Nach dem Sturz habe sie am ganzen Körper gezittert, wie sie weiter preisgibt. "Ich denke vor Schreck", führt die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin aus.

Erst habe sie auch nicht zum Arzt gewollt, doch dann sei sie dennoch zur Untersuchung zu ihrer Frauenärztin gefahren. "Sie sagte, es ist wichtig und gut, dass ich vorbeigekommen bin", macht die werdende Mama klar und ergänzt: "Sie hat sogar einen großen Check durchgeführt."

Daher rate sie allen Mamis, falls sie mal stürzen oder sich auch nur unglücklich stoßen, den Gang zum Arzt zu wagen und sich kurz untersuchen zu lassen.