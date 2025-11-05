Pure Verzweiflung bei Gülcan Kamps: Schuld ist das eigene Kind
Düsseldorf/Mallorca - Gülcan Kamps (43) steckt derzeit in einem kindlichen Dilemma! Während sie erst neulich die Baby-Bombe platzen ließ, verzweifelt sie parallel seit mehreren Wochen an ihrem Erstgeborenen.
Mit sorgenvoller Miene und purer Ratlosigkeit wandte sich die langjährige VIVA-Moderatorin am Mittwochmittag an ihre Fangemeinde.
Der Grund: Ihr Kind will einfach nichts mehr essen, lässt fein drapierte Teller stiefmütterlich links liegen und bringt Mama "Gülle" damit um den Verstand.
"Ich bin verzweifelt. Ich snacke normalerweise jeden Morgen mit meinem Kind - mein Frühstück folgt dann aber erst gegen 10 Uhr. Seit Wochen bin ich aber verzweifelt. Mamas, was macht ihr, wenn die Kinder nicht mehr essen? Wirklich nichts mehr?!" richtet sie das Wort an die Mamas unter ihren Fans.
Statt pausenlosem Hunger glänzt der eigene Nachwuchs seit Längerem mit Lustlosigkeit. "Ich habe euch immer erzählt, was ich für ein Kind habe. Das hat wirklich alles gegessen oder zumindest probiert."
Gülcan Kamps in heller Aufregung
Neben Rohkost habe es die Ehefrau von Millionen-Erbe Sebastian Kamps (43) zuletzt auch mit Trüffeleiern versucht, um den Appetit ihres Kindes wieder anzuregen - erfolglos.
Ganz sorgenfrei nimmt die Moderatorin die jüngste Entwicklung aber nicht zur Kenntnis. Tatsächlich habe sie zwischenzeitlich überlegt, zum Arzt zu gehen und die Problematik abklären zu lassen.
"Ich erzähle das gerade so witzig - aber ich finde das überhaupt nicht witzig", fasst die 43-Jährige inmitten ihres verbalen Kochbuchs zusammen, in dem sie sämtliche Gerichte aufzählt, über die sich ihr Kind hergemacht hatte.
Eine endgültige Aufklärung liefert die Wahl-Mallorquinerin am Ende ihrer ausführlichen Wortmeldung aber nicht. Stattdessen - so habe sie es gelesen - handelt es sich bei der Appetitlosigkeit ihres Kindes vermutlich um einen Nebeneffekt der Entwicklung.
"Ich habe gelesen, dass das zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr passieren kann."
