Pure Verzweiflung bei Gülcan Kamps: Schuld ist das eigene Kind

Düsseldorf/Mallorca - Gülcan Kamps (43) steckt derzeit in einem kindlichen Dilemma! Während sie erst neulich die Baby-Bombe platzen ließ, verzweifelt sie parallel seit mehreren Wochen an ihrem Erstgeborenen.

Mit Ehemann Sebastian ist Gülcan Kamps seit 2007 verheiratet. © IMAGO / VISTAPRESS

Mit sorgenvoller Miene und purer Ratlosigkeit wandte sich die langjährige VIVA-Moderatorin am Mittwochmittag an ihre Fangemeinde.

Der Grund: Ihr Kind will einfach nichts mehr essen, lässt fein drapierte Teller stiefmütterlich links liegen und bringt Mama "Gülle" damit um den Verstand.

"Ich bin verzweifelt. Ich snacke normalerweise jeden Morgen mit meinem Kind - mein Frühstück folgt dann aber erst gegen 10 Uhr. Seit Wochen bin ich aber verzweifelt. Mamas, was macht ihr, wenn die Kinder nicht mehr essen? Wirklich nichts mehr?!" richtet sie das Wort an die Mamas unter ihren Fans.

Statt pausenlosem Hunger glänzt der eigene Nachwuchs seit Längerem mit Lustlosigkeit. "Ich habe euch immer erzählt, was ich für ein Kind habe. Das hat wirklich alles gegessen oder zumindest probiert."