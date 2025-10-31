TV-Moderatorin lässt Baby-Bombe platzen! Gülcan Kamps zum zweiten Mal schwanger

Düsseldorf/Mallorca - Jetzt ist es doch soweit: Gülcan Kamps (43) und ihr Ehemann Sebastian (43) werden zum zweiten Mal Eltern. Vor kurzem hatte sie mit einem verräterischen Post noch für Aufsehen gesorgt.

Gülcan Kamps (43) hat ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Dezember 2021 durften sich die Moderatorin und ihr Liebster über ihr erstes Kind freuen. Seitdem genießt die 43-Jährige das Mama-Glück in vollen Zügen und kann sich nun über weiteren Nachwuchs freuen.

Denn wie die Gattin des Bäckerei-Erben jetzt verraten hat, ist sie erneut schwanger. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie einen kurzen Clip mit liebevollen Schnappschüssen. Das Video unterlegte sie mit dem Supremes-Hit "Baby Love" und schrieb dazu: "Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS 2 ist auf dem Weg."

Außerdem versah sie den Beitrag mit zahlreichen Hashtags wie "schwanger", "gesegnet", "babykamps2", "magie" und "schon jetzt verliebt".

Zahlreiche Anhänger nutzten zudem die Gelegenheit, unter dem Beitrag ihre Glückwünsche auszurichten.