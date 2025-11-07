Gülcan Kamps mit Gefühlsausbruch im Netz: Das ist bei der TV-Ikone los

Düsseldorf - Gülcan Kamps erwartet ihr zweites Kind. Wenige Tage nach Verkündung der frohen Botschaft wurde die 43-Jährige jetzt von ihren Gefühlen übermannt.

TV-Ikone Gülcan Kamps (43) erwartet ihr zweites Kind. © Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshots)

Gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Kamps (43) bekam die gebürtige Lübeckerin im Dezember 2021 erstmals Nachwuchs. Bis heute macht das Paar sowohl aus dem Namen als auch aus dem Geschlecht des Sprösslings ein großes Geheimnis.

Dass sich die frühere Viva-Moderatorin sehnlichst ein weiteres Baby gewünscht hat, war bekannt. Entsprechend groß fiel deshalb wohl auch der Zuspruch aus den Reihen ihrer Community aus.

"Ich möchte mich bei euch für all die herzlichen Glückwünsche bedanken", erklärte Gülcan hochemotional in einer Instagram-Story. Ergänzend fügte sie noch hinzu: "Ich wurde am Wochenende überwältigt von all der Liebe, die ihr mir geschickt habt."

Weiter schwärmte die 43-Jährige: "Ihr seid so süß, wie ihr euch mitfreut. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir uns freuen." Ihr erneutes Babyglück bezeichnete die Promi-Frau zudem als "riesengroßes Geschenk und Wunder". Sie könne "es selber manchmal gar nicht glauben".