Gülcan Kamps mit Gefühlsausbruch im Netz: Das ist bei der TV-Ikone los
Düsseldorf - Gülcan Kamps erwartet ihr zweites Kind. Wenige Tage nach Verkündung der frohen Botschaft wurde die 43-Jährige jetzt von ihren Gefühlen übermannt.
Gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Kamps (43) bekam die gebürtige Lübeckerin im Dezember 2021 erstmals Nachwuchs. Bis heute macht das Paar sowohl aus dem Namen als auch aus dem Geschlecht des Sprösslings ein großes Geheimnis.
Dass sich die frühere Viva-Moderatorin sehnlichst ein weiteres Baby gewünscht hat, war bekannt. Entsprechend groß fiel deshalb wohl auch der Zuspruch aus den Reihen ihrer Community aus.
"Ich möchte mich bei euch für all die herzlichen Glückwünsche bedanken", erklärte Gülcan hochemotional in einer Instagram-Story. Ergänzend fügte sie noch hinzu: "Ich wurde am Wochenende überwältigt von all der Liebe, die ihr mir geschickt habt."
Weiter schwärmte die 43-Jährige: "Ihr seid so süß, wie ihr euch mitfreut. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir uns freuen." Ihr erneutes Babyglück bezeichnete die Promi-Frau zudem als "riesengroßes Geschenk und Wunder". Sie könne "es selber manchmal gar nicht glauben".
Zweites Baby im Anflug: Gülcan Kamps fiebert Familienleben zu viert entgegen
Auch für ihr erstes Kind sei die bevorstehende Zeit "etwas ganz Besonderes". Gülcan erklärte dazu: "Ich glaube, das wird richtig toll, ein Geschwisterchen zu bekommen […]. Ich sehe das ja bei Eltern, die zwei oder drei Kinder haben, wie schön das Familienleben ist."
Die TV-Quasselstrippe schwebt derzeit also voll auf Mama-Wolke sieben. Gleichzeitig versprach sie ihren rund 412.000 Followern, dass sie sie bezüglich ihrer zweiten Gravidität auch in Zukunft weiter mit Updates auf dem Laufenden halten werde.
Tatsächlich gebe es wohl auch schon so einiges zu berichten, wie Gülcan zum Abschluss ihres Gefühlsausbruchs bereits brühwarm anteaserte. "Seit Anfang der Schwangerschaft ist auch schon so einiges passiert", verriet sie.
Weitere Details behielt die Düsseldorferin aber vorerst für sich. Mit dem Satz: "Wir freuen uns riesig. Baby Kamps 2 kommt", hatte die 43-Jährige an Halloween die Baby-Bombe platzen lassen. Ob dies wirklich die offizielle Internet-Bezeichnung des Neugeborenen sein wird, bleibt abzuwarten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshots)