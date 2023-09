Gülcan Kamps offen wie nie! Mit diesem Problem hat die Moderatorin zu kämpfen

Düsseldorf - Ehrliche Worte von Gülcan Kamps (40)! Via Instagram machte die VIVA-Ikone längst vergangener Tage erneut auf ein ihr unbeliebtes Thema aufmerksam. Es geht - mal wieder - um ihr Gewicht.

"Die Pfunde purzeln wieder (nach oben)", schrieb die 40-Jährige einleitend in ihren neuesten Beitrag.

Jetzt machte die Frau von Kamps-Erbe und Ehemann Sebastian erneut auf ihr Gewicht aufmerksam - allerdings in die andere Richtung.

Damals purzelten die Pfunde so stark, dass Gülcan zwischenzeitlich nur noch 57 Kilogramm auf die Waage brachte. Das war selbst für sie zu krass!

Erst Anfang August erschrak die Moderatorin vor ihrem eigenen Spiegelbild - Grund dafür war ihr minimales Gewicht. © Montage: Screenshot/Instagram/Gülcan Kamps

Die Gründe für die praktisch ungewollte Zunahme lieferte die Halbtürkin natürlich direkt mit. "Ich habe die letzten Wochen versucht, Baby/Kind, Familie und Job gut unter einen Hut zu bringen."

Denn erst kürzlich war Gülcan an der Seite von Evelyn Burdecki (34) und anderen TV-Stars bei Andrea Kiewel (58) im ZDF-Fernsehgarten zu Gast.

"Und jeder der Kinder hat weiß, dass dieses Alter von eineinhalb bis zwei Jahren sehr herausfordernd ist. Geistig und körperlich", sprach sie zahlreichen Eltern in der Community aus der Seele.

Aber nicht erst seit der Geburt ihres Sprösslings kämpft Gülcan, die 2007 am Timmendorfer Strand geheiratet hatte, mit dem Jojo-Effekt auf der Waage. "Bei mir ist es schon mein Leben lang so. Bei zu viel Stress purzeln erstmal die Pfunde, bis ich es an meiner Lieblingsjacke merke."

Schon in naher Zukunft will Gülcan ihre knapp 450.000 Fans wieder mehr durch ihren Alltag führen und in deren "Wohnzimmern zu begrüßen".